Die Siemens Energy-Aktie befindet sich seit dem Hoch im April bei etwa 190 € in einem anhaltenden Abwärtstrend. Eine klare Bodenbildung ist bislang nicht erkennbar. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei 143,80 €. Damit stellt sich die Frage: Ist jetzt bereits ein guter Zeitpunkt zum Einstieg oder sollten Anleger noch abwarten? Börsenschwäche belastet An den Börsen wechseln sich in der Regel Boom- und Baissephasen ab. Derzeit befinden sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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