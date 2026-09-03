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Dow Jones News
03.09.2026 17:21 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
     zuvor:  +3,1% gg Vm 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni 
  08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli 
  09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
  11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European 
     Central Bank" 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +53.000 gg Vm 
     zuvor:  -23.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,1% 
     zuvor:   4,1% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj 
***   - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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