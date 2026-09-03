Am ersten Tag, unter dem Motto "Wonders of the Past", werden 405 Lose angeboten, darunter ein Fayum-Porträt, ein flämischer St. Martin und zwei himmlische Musiker aus Rajasthan

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HARWICH, Vereinigtes Königreich, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein bislang unbekannter ägyptischer Titel, der in ein Denkmal für einen Sohn von Ramses II. eingemeißelt ist, gehört zu den Höhepunkten der Auktion "Wonders of the Past" von TimeLine Auctions am 8. September.

Aus Granit gehauen für Prinz Parahirwenemef, Sohn von Ramses II. und Nefertari, sind auf dem Sockel die Füße, Sandalen und Zehen einer knienden Königsstatue erhalten (Los 16, 19. Dynastie, um 1250 v. Chr., 40.000-60.000 £). Zu den auf dem Sockel eingravierten Titeln gehört tpy n mš?, "Truppenführer" - ein bisher nicht belegter Rang. Der Ägyptologe Paul Whelan arbeitet derzeit an einer Studie.

Ein Mann im römischen Ägypten sitzt für sein Porträt Modell, ein Glas Wein in der Hand, eine Rosengirlande haltend, mit einem Ring am Finger. Das Holzporträt eines bärtigen Mannes aus Fayum (Los 116, 18.000-24.000 £) zeigt ihn in einem Moment der Gelassenheit und Feierlichkeit. Es wurde von Klaus Parlasca veröffentlicht und ist bis heute als bemerkenswert unverfälschtes Abbild einer Person aus der Zeit vor siebzehn Jahrhunderten erhalten geblieben.

Zwei Gandharvas, himmlische Musiker aus Rajasthan, sind in rotem Sandstein dargestellt; der eine spielt ein Saiteninstrument, der andere eine Trommel (Los 247, 11.-12. Jahrhundert n. Chr., 20.000-30.000 £). Ihre geschnitzten Haare, ihr Schmuck und ihre Augenlider weisen eine bemerkenswerte Detailtreue auf.

Ein flämischer Bildhauer aus dem 15. Jahrhundert stellt den heiligen Martin zu Pferd dar, wobei er den Arm erhoben hat, um seinen Mantel zu teilen und einen Teil davon dem darunter stehenden Bettler zu geben (Los 306, 20.000-30.000 £).

"Das Sammeln ist nichts Neues. Im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb Cicero an einen Freund in Athen und bat ihn um weitere griechische Skulpturen für seine Villa. Die Gegenstände, die wir sammeln, sind stets durch andere Hände, andere Häuser und andere Leben gewandert. Viele haben die Reiche, die sie hervorgebracht haben, überdauert.

Sammeln bedeutet einfach, dass man abwechselnd etwas in den Händen hält, das niemals dazu bestimmt war, für immer an einem Ort zu bleiben. Wir sind Verwalter, und das auch nur für eine gewisse Zeit." - Aaron Hammond

Auktion: 8. September, 13:00 Uhr BST / 8:00 Uhr ET. Weitere Auktionen: "Discover the Past", 9. bis 11. September; Naturkunde und Philatelie, 12. September; Numismatik, 15. bis 16. September. Gebote: per Brief, telefonisch oder live online. Anfragen: +44 (0) 1277 815121 / enquiries@timelineauctions.com

TimeLine Auctions ist ein britisches Auktionshaus, das sich auf Antiquitäten, antike Kunst, Münzen und Naturgeschichte spezialisiert hat.