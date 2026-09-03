Zürich (www.anleihencheck.de) - Steigende Renditen und die jüngsten Eingriffe der USA sorgen an den Anleihe- und Devisenmärkten für erhöhte Nervosität, so Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB.Der US-Dollar schwächle, während Edelmetalle, insbesondere Silber, Momentum aufbauten. Das Gewinnwachstum bei Aktien sei weiterhin stark, wobei vor allem die Schwellenländer attraktiv seien. Aber auch Kanada und Australien böten interessante Chancen. Die wichtigsten Trends stellten sich wie folgt dar: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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