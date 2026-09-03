Akron, Ohio (ots) -Die Koblenzer Fahrradmarke Canyon hat für LeBron James ein einzigartiges Grizl CF mit 32-Zoll-Laufrädern entwickelt, abgestimmt auf die Statur des 2,06 Meter großen Basketball-Superstars. Nun hat das maßgefertigte Gravelbike in LeBrons Heimatstadt Akron seine ersten Kilometer gesammelt.Vom Fahrrad in Akron zum Custom-BikeWährend seiner Jugend in Akron, Ohio, war das Fahrrad für LeBron als Transportmittel zum Training essenziell. Bis heute fährt LeBron gerne Fahrrad. Seit sein Unternehmen LRMR Ventures 2022 Anteile an Canyon erworben hat, ist er direkt im Unternehmen involviert. Mit dem Grizl CF besitzt er jetzt ein Bike, das genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist."Bei den meisten Bikes, die ich gefahren bin, habe ich immer gespürt, dass das Fahrrad nicht richtig zu mir passte. Es ist das erste Mal, dass ich darüber überhaupt nicht nachdenken musste. Und genau das liebe ich am Radfahren. Du bist einfach nur da draußen, alles andere ist egal." - LeBron James, NBA-Star und Canyon-InvestorErfahrungen für die nächste Generation von BikesFür Canyon ist das Projekt mehr als ein außergewöhnliches Einzelstück. Die Entwicklung eines Bikes für einen Fahrer, der sich bei Körpergröße und Kraft am äußersten Ende der Skala bewegt, liefert den Ingenieuren wertvolle Erkenntnisse. Dabei arbeitete Canyon mit deutschen Spezialherstellern zusammen und konnte neue Konstruktions- und Fertigungsprozesse erproben."Es war eine Gelegenheit, etwas wirklich Innovatives zu bauen, und dafür war ein ganzes Entwicklungsteam erforderlich. Mit jedem Teil, das wir für ihn gebaut haben, haben wir etwas gelernt. Indem wir unsere Bikes mit den schnellsten und stärksten Athleten der Welt testen, bekommen wir entscheidendes Feedback über das Fahrgefühl für Menschen, die besonders groß und kräftig sind. Dieses Feedback macht auch die Bikes besser, die wir für unsere regulären Kunden entwickeln." - Wolfgang Kohl, leitender Gravel-Ingenieur bei Canyon.Das 32-Zoll-Grizl von LeBron James bleibt ein Einzelstück und ist nicht käuflich. Für alle anderen gilt jedoch: Die richtige Rahmengröße ist entscheidend für ein gutes Fahrgefühl. Mit dem Perfect Positioning System (PPS) können Canyon-Kunden anhand weniger Körpermaße die passende Größe für jedes Modell ermitteln.Weitere Informationen und Bildmaterial im Canyon Newsroom (https://media-centre.canyon.com/de-DAC/270065-lebron-james-goes-big-ein-32-zoll-canyon-grizl-cf-speziell-fur-den-king/).Pressekontakt:Siri Brinckersiri.brincker@superneo.de+49 175 484 123 1Original-Content von: Canyon Bicycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179061/6345327