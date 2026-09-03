Mit dieser Auszeichnung reiht sich Formerra in die Riege von mehreren Dutzend Preisträgern aus einem Lieferantennetzwerk von mehr als 30.000 Unternehmen ein.

ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / Formerra, ein führendes Unternehmen im Vertrieb von Hochleistungswerkstoffen, wurde im Rahmen der Global Supplier Conference & Excellence Awards 2026 von Eaton, die am Donnerstag, den 27. August, in Beachwood, Ohio, stattfand, für seine Partnerschaft ausgezeichnet. Formerra war einer von nur 30 Lieferanten, die aus dem globalen Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 30.000 Lieferantenpartnern mit dem Eaton Supplier Excellence Award ausgezeichnet wurden.

Eaton verleiht den Supplier Excellence Award an Lieferanten, die durch außergewöhnliche Leistung, Innovation und Beiträge zum Wachstum die Erwartungen übertreffen. Formerra fungiert als Eatons bevorzugter Vertriebspartner für Kunststoffe - eine Rolle, die durch disziplinierte Umsetzung und Engagement in der gesamten Unternehmensorganisation sowie an den Produktionsstandorten von Eaton aufgebaut wurde.

Während die Partnerschaft vor über 15 Jahren in Nordamerika begann, erstreckt sie sich mittlerweile auch auf Asien, Europa und den Nahen Osten, wo Formerra kürzlich in Dubai eigene Logistik- und Lagerkapazitäten aufgebaut hat, um die Expansion von Eaton in der Region zu unterstützen.

Formerra hat seine Unterstützung ausgeweitet und geht nun über den Vertrieb von Polymeren hinaus, um den dynamischen Anforderungen von Eaton gerecht zu werden. Der Umfang umfasst nun duroplastische Werkstoffe, den Vertrieb von Fertigprodukten, die Optimierung der Lieferkette, globale Logistik sowie technische Anwendungsunterstützung.

"Eaton stellt hohe Anforderungen an seine Lieferantenbasis, und diese Anerkennung spiegelt die Arbeit wider, die unsere Teams täglich auf drei Kontinenten leisten", sagte Tom Kelly, Chief Executive Officer von Formerra. "Unsere Mitarbeiter haben sich diese Anerkennung verdient, indem sie die Arbeitsweise von Eaton verstanden, Bedürfnisse vorweggenommen und Probleme gelöst haben, bevor diese die Produktionslinie erreichten."

Die Partnerschaft zwischen Formerra und Eaton sorgt für eine gestärkte Versorgungsresilienz, reduzierte Lieferkettenrisiken, eine Konsolidierung der Lieferanten und eine verbesserte betriebliche Effizienz, während Eaton sein globales Wachstum weiter vorantreibt.

Bildunterschrift: (v. l. n. r.) Mike Hibbs, Global Category Manager, Eaton; Susan Logue, Sr. Key Accounts Manager, Formerra; Tom Kelly, CEO, Formerra

Wichtige Details:

- Formerra wurde auf der jährlichen Lieferantenkonferenz von Eaton mit dem Supplier Excellence Award ausgezeichnet.

- Formerra war einer von 30 Lieferanten, die aus einem globalen Netzwerk von mehr als 30.000 Lieferanten ausgezeichnet wurden.

- Formerra fungiert als Eatons bevorzugter Vertriebspartner für Kunststoffe in Nordamerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten.

- Formerra hat in Dubai Lagerkapazitäten aufgebaut, um die regionalen Aktivitäten von Eaton zu unterstützen.

- Die Unterstützung geht über den Vertrieb von Kunststoffen hinaus und umfasst auch duroplastische Werkstoffe, den Vertrieb von Fertigprodukten, die Optimierung der Lieferkette sowie die globale Logistik.

Über Formerra

Formerra ist ein führender Distributor von technischen Werkstoffen und verbindet die weltweit führenden Polymerhersteller mit Tausenden von OEMs und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität. Gestützt auf technisches und kaufmännisches Fachwissen bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus einem umfassenden Produktportfolio, einer starken Lieferkette, Branchenkenntnis, Service, führenden E-Commerce-Fähigkeiten und Innovationskraft. Das erfahrene Formerra-Team unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen dabei, Produkte auf neue und bessere Weise zu entwerfen, auszuwählen, zu verarbeiten und zu entwickeln - und sorgt so für verbesserte Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.formerra.com.

Kontakt

Media Relations Global & Americas:

Jackie Morris

E-Mail: Jackie.Morris@Formerra.com

Tel: 630.849.3620

QUELLE: Formerra

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