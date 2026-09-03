Bei XRP kommt heute richtig Bewegung rein. Der Kurs legt zeitweise mehr als +7% zu und steigt wieder deutlich über 1,40 US$. Damit macht XRP einen großen Teil der jüngsten Korrektur wieder wett. Nach der starken Rally im August sieht das Momentum damit wieder deutlich besser aus und auch das lokale Hoch bei knapp 1,70 US$ rückt langsam wieder näher. Käufer sind bei XRP wieder zurück Noch vor wenigen Tagen sah das Ganze deutlich schwächer aus. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de