Bitcoin meldet sich heute mit ordentlich Stärke zurück. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage springt der Kurs zeitweise um mehr als +3% und arbeitet sich wieder über 80.000 US$. Viel fehlt damit nicht mehr bis zu der Zone, an der die Rally schon einmal hängen geblieben ist. Und dort dürfte sich jetzt zeigen, wie viel Kraft noch im Markt steckt. Sinkende Zinssorgen bringen neuen Rückenwind Ein Teil der heutigen Bewegung kommt vom Makro-Umfeld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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