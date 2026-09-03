Eine neue Studie zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, an der unter anderem Assekurata Solutions beteiligt war, zeigt: Die Anbieter messen der Reform zwar große Bedeutung bei, erwarten mehrheitlich jedoch eher eine Umverteilung im bestehenden Markt als starkes Wachstum. Zudem steht die Mehrheit bei der Umsetzung noch vor Herausforderungen. Die Reform der privaten geförderten Altersvorsorge wird den Markt kräftig aufmischen. Das erwartet die große Mehrheit der Anbieter, die Teil einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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