XRP Kurs heute: Ripple hält 1,36 Dollar, doch die ETF-Serie reißt nach elf Tagen

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Die Serie der amerikanischen XRP-ETFs ist nach elf Handelstagen gerissen, und am Mittwoch flossen 7,2 Millionen Dollar wieder ab. Zuvor hatten die Fonds in dieser Serie rund 170 Millionen Dollar eingesammelt. Der Kurs von Ripple hält sich trotzdem und notiert am 3. September 2026 bei rund 1,36 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 2,4 Prozent, nachdem der August noch bis auf 1,70 Dollar geführt hatte. Ripple gab planmäßig eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei und legte kurz darauf 700 Millionen zurück. Der XRP Kurs steht damit zwischen einem Netzwerk auf Rekordniveau und Fonds, die zum ersten Mal seit Wochen verkaufen. Dieser Text zeigt, welche Marken jetzt zählen und warum der 15. September über den Rest des Monats entscheidet.

XRP Kurs heute zwischen 200-Tage-Schnitt und dem 15. September

Laut Cointelegraph endete die Zuflussserie der Spot-ETFs am Mittwoch mit 7,2 Millionen Dollar Abfluss nach elf Handelstagen. Die kumulierten Zuflüsse seit dem Start liegen damit bei rund 1,68 Milliarden Dollar. Ripple gab die geplante Milliarde XRP frei und schob 700 Millionen davon kurz darauf zurück. Das ist Routine, doch es zieht Aufmerksamkeit auf sich, wenn der Kurs ohnehin schwach steht. CryptoQuant meldete außerdem, dass 500 Millionen XRP die Börse Binance verlassen haben. Auf der Kette überschritten die Transaktionen im XRP Ledger drei Milliarden, und das Volumen legte um 200 Prozent zu.

Nach Daten von CoinMarketCap liegt die Marktkapitalisierung bei 85,86 Milliarden Dollar bei 62,74 Milliarden Token im Umlauf. Der XRP Kurs sitzt fast auf seinem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,34 Dollar, und die Zone bis 1,38 Dollar entscheidet die Richtung. Darunter rückt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,22 Dollar in den Blick, während das August-Hoch bei 1,70 Dollar die Decke bildet. Alles hängt an der Abstimmung des Senats über den CLARITY Act um den 15. September. Ein Ja könnte XRP in Richtung zwei Dollar bewegen, doch bis dahin wartet ein 86-Milliarden-Wert auf eine Entscheidung, die er nicht selbst trifft.

Warum Pepeto liefert, worauf der XRP Kurs noch wartet

Genau das ist der Unterschied zu einem Projekt, das seinen ersten Börsenkurs überhaupt noch vor sich hat und deshalb niemanden um Erlaubnis fragen muss. Pepeto braucht keinen Ausschuss in Washington, sondern einen Nutzer, der swappt. Wer nicht auf ein Gesetz warten will, findet hier einen Auslöser, der im Projekt selbst liegt.

Pepeto gilt vielen als der Durchbruch dieser Saison. Das Projekt zählt derzeit zu den interessantesten Einstiegen in einer frühen Phase des Marktes. Der bisherige Verlauf des Vorverkaufs stützt das deutlich. Auch als der breite Markt im August korrigierte, zog Pepeto weiter Kapital an und überschritt 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar.

Die möglichen Renditen treiben das Interesse, und die Wallets füllen ihre Positionen noch zum Vorverkaufspreis, bevor die nächste Stufe die Kosten anhebt. Der eigentliche Grund für den Durchbruch liegt aber im Nutzen, der schon heute läuft. Drei Börsenwerkzeuge treiben ein System an, das zuerst für Trader und den täglichen Gebrauch gebaut wurde. Eine gebührenfreie Swap-Engine über mehrere Ketten wickelt jeden Handel ab, eine Brücke bewegt Werte zwischen den Ketten.

Ein PepetoAI-Agent bewacht jede einzelne Position und bewertet das Risiko in Echtzeit. Die Oberfläche fasst alles in einem System zusammen, in dem eine einzige Suche das vollständige Risikobild zu jedem Token liefert. Gebaut hat dieses System der Architekt des ursprünglichen Pepe.

Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete. Bis das erwartete Binance-Listing den ersten Börsenkurs setzt, gilt der Vorverkaufspreis, und danach entscheidet allein die Nachfrage an der Börse.

Fazit

Der XRP Kurs kann mit dem CLARITY Act drehen, und die Zahlen auf der Kette sprechen für das Netzwerk. Die Renditen, die ein Leben verändern, entstehen aber früh in dem, was der Markt erst nach der Notierung entdeckt, nicht in der Erholung eines großen Wertes. Meme-Energie, Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing im selben Projekt sind die seltenste Kombination dieses Zyklus. Eine Stufe früher im Vorverkauf ist der Unterschied zwischen den Renditen einer Generation und dem Blick von außen auf ein Fenster, das sich schließt. Die Daten zeigen zu jenen Wallets, die zum Vorverkaufspreis gekauft haben. Dieser Moment ist jetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der XRP Kurs heute?

Der XRP Kurs liegt bei rund 1,36 Dollar und sitzt fast auf seinem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,34 Dollar. Die Zone bis 1,38 Dollar entscheidet die Richtung, darunter rückt 1,22 Dollar in den Blick.

Warum steht Pepeto neben XRP?

Pepeto steht zum Vorverkaufspreis mit drei Börsenwerkzeugen und einem erwarteten Binance-Listing, während XRP rund 25 Prozent zulegen müsste, um sein August-Hoch zu testen. SolidProof hat den Code geprüft, alles Weitere steht auf der offiziellen Pepeto-Website.