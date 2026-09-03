DJ XETRA-SCHLUSS/DAX wieder über 26.000 - VW fest vor Aufsichtsratssitzung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 26.003 Punkte. Stützend wirkten nachgebende Renditen an den Anleihemärkten, die zuletzt auf die Stimmung der Börsianer gedrückt hatten. Grund waren Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Dieser sieht endlich erste "desinflationäre Zeichen". Sollten die Inflationsdaten für August die jüngsten Fortschritte aus Juni und Juli bestätigen, würde er eine Zinspause im September unterstützen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf bei 4,75 Prozent zurück, die der 10-jährigen Bundesanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 3,35 Prozent.

VW zogen am Tag vor der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung um 3,6 Prozent an und waren Tagesgewinner im DAX. Es mehren sich die Sorgen, dass sich die Fronten zwischen Gewerkschaften und Führung verhärten, so dass Effizienzpläne nicht umgesetzt werden können. Die Citi-Analysten stufen die anstehende Abstimmung des Aufsichtsrats über die Restrukturierung von VW als absolut entscheidend ein. Operativ habe der Autobauer kaum Spielraum. Entweder senke VW die Kosten drastisch, oder der Konzern verliere weiter Marktanteile.

Deutsche Telekom zogen um 1,1 Prozent an. Der aktivistische Investor Elliott drängt das Unternehmen laut einem Bloomberg-Bericht dazu, eine mögliche Fusion mit der Tochter T-Mobile US nicht weiterzuverfolgen, und will andere Wege zur Steigerung des Shareholder Value, etwa umfangreichere Aktienrückkäufe. Laut Medienberichten soll Elliott eine größere Beteiligung an der Deutschen Telekom aufgebaut haben.

Mit den fallenden Renditen waren Immobilienaktien gesucht. Vonovia gewannen 2,6 oder LEG Immobilien 2,2 Prozent. Auch Technologieaktien gelten als zinssensibel. Für die SAP-Aktie ging es 2,3 Prozent nach oben. Suss Microtec verteuerten sich mit der Nachricht einer strategische Zusammenarbeit mit Manz Asia in der Halbleiter-Inkjet-Technologie um 0,2 Prozent. Infineon gaben allerdings um 0,4 Prozent nach.

Delivery Hero schlossen praktisch unverändert bei 36,55 Euro. Im Handel wundert man sich über den hohen Abschlag von rund 12 Prozent gegenüber dem Übernahmeangebot von Uber, das auf 41,50 Euro lautet. Grund sei wahrscheinlich, dass noch in vielen Ländern die aufsichtsrechtliche Genehmigung eingeholt werden müsse. Am Vorabend sprach sich die Führung von Delivery Hero für die Annahme des Angebots aus.

Der Abgabedruck im Rüstungssektor dauerte an. Zuletzt hatte Bundeskanzler Friedrich Merz eine höhere Kosteneffizienz gefordert. Daneben hat der russische Präsident Wladimir Putin erneut Friedensgespräche mit der Ukraine ins Spiel gebracht. Wie ernst diese Aussagen zu nehmen sind, steht auf einem anderen Blatt. Rheinmetall verloren 1,9 Prozent, Hensoldt 0,8 Prozent und Renk 2,2 Prozent.

Lufthansa legten um 1,6 Prozent zu. Am Abend entscheidet der Indexbetreiber Stoxx über die Neuzusammensetzung der Indizes der DAX-Familie. Möglicherweise könnte die Lufthansa-Aktie dabei den Sprung in den DAX schaffen, allerdings trübten sich die Aufstiegschancen zuletzt wieder etwas ein.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 26.003 +0,6 6,2 DAX-Future 26.032 +0,5 4,8 XDAX 26.005 +0,6 5,8 MDAX 32.257 +0,9 5,4 TecDAX 4.027 +0,4 11,3 SDAX 18.597 +0,7 8,4 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 122,97 +34,0 *gerundet ===

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September 03, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

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