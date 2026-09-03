Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Mehrheit sieht Russland als Sicherheitsrisiko für DeutschlandEine Mehrheit der Deutschen sieht Russland als Bedrohung der Sicherheit im Land. 56 Prozent sind der Meinung, die Sicherheit in Deutschland sei durch Russland aktuell sehr stark bzw. stark bedroht. Für vier von zehn Deutschen (39 Prozent) ist die Sicherheit im Land wenig bzw. gar nicht durch Russland bedroht. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.319 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.An diesem Dienstag - also bei laufender Befragung - machte die Bundesregierung den russischen Staat für einen Vorfall verantwortlich, bei dem Anfang August am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne gefunden wurde. Die Bundesregierung kündigte am Dienstag verschiedene Sanktionsmaßnahmen an. Russland bestreitet eine Beteiligung an dem Drohnen-Vorfall.Das Sicherheitsrisiko durch Russland wird regional unterschiedlich bewertet. In den westdeutschen Bundesländern sehen sechs von zehn Wahlberechtigten (59 Prozent) Russland als starke oder sehr starke Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland, 36 Prozent wenig bzw. gar nicht. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Blick auf Russland weniger kritisch: Hier sehen 42 Prozent die Sicherheit im Land sehr stark bzw. stark durch Russland bedroht, 47 Prozent hingegen wenig bzw. gar nicht.Der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine liegt inzwischen mehr als viereinhalb Jahre zurück. Die Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland erhält aktuell von gut jedem Zweiten Rückhalt. 38 Prozent halten sie für angemessen (+2 im Vgl. zu Dezember II 2024). Weiteren 14 Prozent geht sie nicht weit genug (-4). Für eine relative Mehrheit von 42 Prozent geht die Unterstützung der Ukraine mit Waffen aktuell jedoch zu weit (+3) - das ist der höchste Wert, den infratest dimap hierfür seit Beginn des russischen Angriffskriegs gemessen hat.Mit Blick auf die deutschen Parteien trauen aktuell 23 Prozent am ehesten der Union zu, den Frieden in Europa zu sichern. Jeder Sechste (16 Prozent) sieht diese Kompetenz am ehesten bei der AfD, 12 Prozent bei der SPD, 8 Prozent bei den Grünen, 6 Prozent bei der Linken, 3 Prozent beim BSW, 2 Prozent bei der FDP und 1 Prozent bei anderen Parteien. Jeder Fünfte (19 Prozent) traut es keiner Partei zu, den Frieden in Europa zu sichern.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.319 Befragte- Erhebungszeitraum: 31. August bis 2. September 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, diese Aufgaben zu lösen?1. Den Frieden in Europa sichern- Deutschland unterstützt die Ukraine seit dem russischen Einmarsch auch mit der Lieferung von Waffen. Ist die Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland aus Ihrer Sicht angemessen, geht sie zu weit oder nicht weit genug?- Wie stark ist Deutschlands Sicherheit aktuell durch Russland bedroht?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6345272