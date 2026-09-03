ALBANY, New York, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion, hat heute die feierliche Eröffnung seines erweiterten Standorts in Albuquerque, New Mexico, bekanntgegeben. Führungskräfte des Unternehmens empfingen bei einer Eröffnungsfeier Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, darunter John Knox, stellvertretender Staatssekretär der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) im US-Gesundheitsministerium, Gouverneurin Michelle Lujan Grisham und den Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller.

Der erweiterte Standort von Curia in Albuquerque ist auf sterile Abfüllung und Konfektionierung sowie Gefriertrocknung spezialisiert und verfügt zudem über automatisierte Technologien zur Sichtprüfung und Verpackung. Durch die Investition in Höhe von 200 Mio. USD wurde die Produktionsfläche der Anlage von rund 18.580 Quadratmetern um rund 6.500 Quadratmeter erweitert, wodurch Platz für zwei neue isolierte Abfüllanlagen geschaffen wurde - eine flexible VarioSys-Abfüllanlage zur Verarbeitung von Spritzen, Kartuschen und Fläschchen, sowie eine Hochgeschwindigkeits-Fläschchenabfüllanlage, die Chargen von 1.000 Litern verarbeiten kann und dabei eine Abfüllgeschwindigkeit von bis zu 400 Fläschchen pro Minute erreicht. Ergänzt werden diese Kapazitäten durch die "Sterile University" des Standorts, ein in seiner Art einzigartiges Schulungsprogramm für die sterile Fertigung.

"Kunden benötigen zunehmend zuverlässige Produktionskapazitäten im Inland für wichtige injizierbare Impfstoffe und Arzneimittel", so Philip Macnabb, CEO von Curia. "Tatsache ist, dass der Aufbau der Infrastruktur für die Herstellung von Arzneimitteln im Inland ein komplexes Unterfangen ist, dessen Fertigstellung Jahre dauert und erhebliche Investitionen erfordert. Daher bin ich stolz darauf, sagen zu können, dass wir diese Arbeit geleistet haben und heute bereit sind, diesem Bedarf gerecht zu werden. Mit dieser Erweiterung können wir an einem etablierten Standort mit einer 40-jährigen Geschichte als Kompetenzzentrum für die Herstellung steriler Arzneimittel zusätzliche Kapazitäten und fortschrittliche Technologien bereitstellen."

Die Erweiterung wurde im Rahmen der Kooperationsvereinbarung IDSEP230064 mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einer Abteilung der ASPR innerhalb des HHS, in Abstimmung mit dem Capability Program Executive for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense des Verteidigungsministeriums unterstützt. Die Zusammenarbeit soll die inländischen Produktionskapazitäten für injizierbare Arzneimittel stärken. Der Bundesstaat New Mexico unterstützte das Projekt zudem durch Mittel aus dem Fonds zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des "Local Economic Development Act" (LEDA).

Die Erweiterung stärkt das weltweite Netzwerk von Curia an sterilen Abfüll- und Konfektionierungsanlagen, die wichtige klinische und kommerzielle Fertigungsleistungen erbringen und damit dringende Bedürfnisse von Patienten und im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfüllen.

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Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen. Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

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