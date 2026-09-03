Ethereum Kurs: Modell sieht 2.551 Dollar für ETH, doch die Shorts wetten dagegen

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Ethereum eröffnete am Donnerstag, dem 3. September 2026, bei 2.391 Dollar und damit auf dem tiefsten Startniveau seit rund zwei Wochen. Bis zum Vormittag erholte sich ETH auf 2.402 Dollar, doch der Abstand zum Wochenanfang bleibt deutlich. Gleichzeitig zeigt ein bekanntes Bewertungsmodell für Ende September einen Wert von 2.551 Dollar an. Der Ethereum Kurs steht damit zwischen einem Modell, das Erholung sieht, und einem Terminmarkt, der immer mehr Short Positionen aufbaut. Am 16. September entscheidet die Fed über die Zinsen, und diese Sitzung wiegt schwerer als jede Chartmarke. Welche Seite recht behält, zeigt sich in wenigen Handelstagen.

Ethereum Kurs unter Druck: Modell gegen Terminmarkt

Der Kurs eröffnete bei 2.391 Dollar, 1,1 Prozent unter dem Eröffnungskurs vom Mittwoch, und stieg bis zum Vormittag auf 2.402 Dollar, wie Yahoo Finance berichtet. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund vier Prozent, obwohl der August einer der stärksten Monate der vergangenen Jahre war. Technisch bleibt das Bild intakt, denn ETH liegt weiterhin klar über dem 50 Tage Durchschnitt bei 2.043 Dollar. Auch der 200 Tage Durchschnitt bei 2.027 Dollar liegt deutlich unter dem aktuellen Niveau. Der 14 Tage RSI bei 63,92 zeigt, dass die Käufer noch die Kontrolle haben.

Das Rainbow Modell von BlockchainCenter ordnet Ethereum für Ende September bei rund 2.551 Dollar ein, wie Finbold berichtet. Vom aktuellen Niveau wären das rund sechs Prozent Aufschlag bis Monatsende, sofern die Unterstützung hält. Der Terminmarkt sieht es anders, denn das offene Interesse an Ether Futures stieg auf 13,72 Millionen Token und damit auf den höchsten Stand seit dem 18. August. Steigendes offenes Interesse bei fallendem Kurs gilt als Zeichen für den Aufbau von Short Positionen gegen ETH. Wer heute auf Erholung setzt, rechnet in Monaten, nicht in Wochen.

Pepeto: Was der Ethereum Kurs bei 2.402 Dollar nicht mehr leisten kann

Diese Wartezeit erklärt, warum ein Teil des Kapitals gerade in eine ganz andere Richtung fließt. Pepeto zieht dabei Wallets an, weil die Werkzeuge des Projekts bereits arbeiten, während die großen Coins auf die Fed schauen. Pepeto verschafft Tradern einen ernsthaften Vorteil, indem es vollständigen Handelsschutz in Echtzeit anbietet. Während die Unsicherheit an den Märkten Einstiege bei den großen Coins einfriert und ETH an einer einzigen Fed Entscheidung hängt, positionieren sich die früh Entschlossenen bereits vor dem Listing.

Drei Börsenwerkzeuge laufen bereits und decken jeden Aspekt eines Trades ab, während er stattfindet. Eine gebührenfreie Cross Chain Swap Engine entfernt sämtliche Kosten auf jeder unterstützten Chain. Eine Cross Chain Bridge transportiert Vermögenswerte zwischen den Netzwerken, ohne Reibung und ohne versteckte Gebühren. Ein PepetoAI Risikoscanner liest jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und gibt Tradern ein klares Risikobild, bevor größeres Kapital hineingeht.

Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und diese Zahl steigt weiter. Das zeigt, dass frühe Wallets in einem Projekt mit funktionierenden Werkzeugen großes Potenzial sehen. Pepeto verfolgt und schützt jeden Trade über alle Chains hinweg und hilft Tradern, die Bewegung vor der Masse zu erwischen. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt startete. Gebaut wurde das Projekt von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe, und dieses Team hat bereits bewiesen, dass es etwas schaffen kann, an das sich der gesamte Markt erinnert.

Bei Ethereum rechnen Anleger in Monaten, bis sich der Einsatz verdoppelt. Die Wallets im Vorverkauf von Pepeto rechnen dagegen in Tagen und in Größenordnungen, die ein Vermögenswert bei 2.402 Dollar von hier aus nicht mehr abbilden kann. Der Börsenpreis nach dem Listing ist der Punkt, an dem sich diese Rechnung endgültig verändert.

Fazit

Die Fed Entscheidung am 16. September gibt den Takt für den Ethereum Kurs vor. Er bestätigt die Richtung, doch die Decke ist sichtbar, und der Zinsdruck streckt den Zeitplan. Der Abstand zwischen dem, was eine Wallet im Vorverkauf bei 0,000000188 Dollar aufbaut, und dem Börsenpreis nach dem Listing ist der Raum für das Renditepotenzial, und er schließt sich gerade. 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass frühes Kapital gefunden hat, worüber die Schlagzeilen später berichten. Die Wallets, die heute einsteigen, bauen eine Position auf, die Ethereum bei 2.402 Dollar nicht hergibt. Und das erwartete Binance Listing ist der Auslöser, der diese Einstiege in die Chance verwandelt, die andere später gern genommen hätten.

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Häufige Fragen

Wie entwickelt sich Ethereum im September 2026?

Ethereum notiert bei 2.402 Dollar, das Rainbow Modell zeigt für Ende September 2.551 Dollar an. Der 50 Tage Durchschnitt bei 2.043 Dollar dient als Orientierung nach unten.

Ist Pepeto derzeit der bessere Einstieg als Ethereum?

Pepeto trägt im Vorverkauf ein Aufwärtspotenzial vor einem Binance Listing, das ETH von seinem heutigen Niveau nicht mehr erreicht. Den geprüften Code und die laufenden Werkzeuge finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.