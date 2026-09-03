Ein Sportjournalist, ein Historiker und ein Filmemacher diskutieren gemeinsam mit Studierenden aus Katar, Kanada und Mexiko über die Auswirkungen der finanziellen Unterstützung durch wohlhabende Vereine auf den Fußball und seine Fans

Fußballfans verkörpern eine Vereinstreue, die kein Vorstand herbeiführen kann. Doch während das globale Kapital die weltweit meistgesehene Sportart neu gestaltet, wird zunehmend umstritten, wem sie eigentlich gehört. Diese Frage steht im Mittelpunkt der jüngsten Bürgerversammlung der Qatar Foundation im Rahmen der "Doha Debates" mit dem Titel "Football fandom: Community or commodity?", die nun auf den Plattformen von Doha Debates und Al Jazeera Digital verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260902287242/de/

Doha Debates Town Hall "Football fandom: Community or commodity?" stage at the Terminal Theatre in Toronto, Canada. (Photo: AETOSWire)

Die Folge wurde im Terminal Theatre in Toronto in Zusammenarbeit mit dem "Jahr der Kultur 2026: Katar, Kanada und Mexiko" gedreht, einer nationalen Initiative, die dauerhafte Beziehungen zwischen Ländern aufbaut, indem sie Räume schafft, in denen Menschen zusammenkommen und aus unterschiedlichen Perspektiven lernen können. Diese Zusammenarbeit im Rahmen der Doha Debates hat dieses Ziel durch einen Austausch verwirklicht, der junge Menschen über Grenzen hinweg miteinander verband.

Unter der Moderation des Journalisten Imran Garda brachte die im Majlis-Stil geführte Debatte Shireen Ahmed, leitende Korrespondentin bei CBC Sports, David Goldblatt, einen Fußballhistoriker und Soziologen, sowie Kely Nascimento, Präsidentin der Nascimento-Stiftung, zusammen, um die Entwicklung dieses Sports zu erörtern. Zwanzig Studierende aus Katar, Kanada, Mexiko und weiteren Ländern nahmen an der Diskussion teil.

Goldblatt beharrte darauf, dass Fußball und seine Fans weder gekauft noch verkauft werden können: "Fußballvereine sollten sich nicht im Privatbesitz von Einzelpersonen befinden. Sie sollten weder im Besitz von Staaten noch von reichen Männern oder Frauen sein. Sie sind kollektive Formen des kulturellen Kapitals", sagte er.

Nascimento, eine Dokumentarfilmerin und Tochter der Fußballlegende Pelé, stellte diese Ansicht in Frage und hinterfragte, ob der Fußball vor dem Zustrom des Reichtums zwangsläufig gesünder gewesen sei. "Ich habe mich ein wenig darüber informiert, wie es vor der Einführung des Geldes war. Es schien nicht gerade großartig gewesen zu sein", sagte sie und stellte daraufhin die Frage, ob Goldblatts Haltung eher eine utopische Vorstellung als der Realität entspräche.

Ahmed forderte ihre Mitdiskutanten auf, genauer zu prüfen, woher das Geld stammt und wie es verwendet wird. "Diese Diskussion, dass Geld in jedem Fall etwas Schlechtes sei das Thema ist vielschichtig und kompliziert. Daher würde ich es vorziehen, wenn es eine Rechenschaftspflicht für dieses Geld und Transparenz gäbe", sagte sie.

Die Studenten brachten weitere relevante Aspekte in die Debatte ein. "Ich frage mich, warum es der Arbeiterklasse schwerfällt, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, und warum es für sie nicht möglich ist, Spiele der Premier League zu besuchen", sagte Nawaf Al-Kuwari, Absolvent des Studiengangs Schiffsbau und Schiffsmaschinenbau an der University of Strathclyde in Glasgow. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei eher um einen Luxus als um etwas Zugängliches."

Regina Aldrete, Studentin der Internationalen Beziehungen an der Universität Tecnológico de Monterrey, äußerte sich zum politischen Charakter des Spiels. "Fußball ist von Natur aus politisch. Daher ist er wie ein Spiegel der Gesellschaft", sagte sie und verwies auf die Spannungen rund um die Fußballspiele zwischen El Salvador und Honduras als Beispiel dafür, wie dieser Sport globale Konflikte widerspiegeln kann.

Für Amjad Atallah, Managing Director von Doha Debates, spiegelte das Gespräch das Engagement von Doha Debates wider, aktuelle Themen eingehend zu beleuchten. "Es gibt nur sehr wenige Dinge, die die Aufmerksamkeit von einer Milliarde Menschen gleichzeitig fesseln und noch weniger, die eine derart leidenschaftliche Debatte auslösen. In Toronto haben sich unsere Experten und Studierenden nicht mit einer einfachen Antwort zufrieden gegeben, und genau so sieht die Suche nach der Wahrheit aus."

Er fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, diese Debatte im Rahmen des 'Jahres der Kultur 2026' von Katar, Kanada und Mexiko ins Leben gerufen zu haben einer Initiative, die unsere Überzeugung vom Wert des kulturellen Austauschs teilt. Wir laden das Publikum überall dazu ein, sich die Debatte anzusehen und sich selbst eine Meinung zu bilden."

"Football fandom: Community or commodity?" ist Teil der weltweiten Town-Hall-Reihe von Doha Debates, die junge Menschen und Experten zu einem Dialog im Majlis-Stil zusammenbringt, bei dem es um die Suche nach der Wahrheit zu komplexen globalen Themen geht.

Über Doha Debates:

Doha Debates bringt eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssucher zusammen, um konstruktiv über Unterschiede zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Wir legen Wert auf Einheit statt Spaltung und fördern Gespräche, die uns zusammenbringen, anstatt uns zu entzweien.

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*Quelle: AETOSWire

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