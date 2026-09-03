HTEC Momentum, der Produkt- und Designbereich der HTEC Group, wurde bei den UX Design Awards 2026 für die Zusammenarbeit mit Zingtree und der National Society Daughters of the American Revolution (DAR) ausgezeichnet. Der vom Internationalen Designzentrum Berlin (IDZ) ausgerichtete globale Wettbewerb zeichnet herausragende Leistungen im Bereich User-Experience-Design in verschiedenen Branchen aus. Auf der Shortlist für das Jahr 2026 standen 195 Projekte aus 46 Ländern.

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HTEC Momentum, the product and design practice within HTEC Group, has earned honors at the UX Design Awards 2026 for its work with Zingtree and the National Society Daughters of the American Revolution (DAR). Presented by the International Design Center Berlin (IDZ), the global competition celebrates excellence in user experience design across industries, with the 2026 shortlist including 195 projects across 46 countries.

Das in der Produktkategorie ausgezeichnete Zingtree-Projekt widmet sich einer grundlegenden designtechnischen Herausforderung in der Unternehmens-KI: agentische Systeme für die Verantwortlichen im Bereich Kundenerfahrung nutzbar, steuerbar und kontrollierbar zu gestalten. HTEC Momentum hat die Erfahrung hinter Zing grundlegend überarbeitet und dabei KI-Argumentation, Unternehmensregeln, Unternehmenssysteme, Governance-Kontrollen sowie menschliche Aufsicht in einer einheitlichen Plattform vereint. Das Ergebnis: Kundenteams können komplexe Arbeitsabläufe entwerfen und verwalten, die über die reine Beantwortung von Fragen hinausgehen, um Kundenserviceprozesse von Anfang bis Ende abzuschließen.

Außerdem wurde HTEC Momentum für seine Zusammenarbeit mit der DAR gewürdigt, deren neu gestalteter Bewerbungsprozess für die Mitgliedschaft mit dem Public Choice Award ausgezeichnet wurde. Momentum unterstützte die Umgestaltung eines sehr dokumentenlastigen Prozesses in ein digitales Erlebnis, das den potenziellen Mitgliedern eine einfachere und sicherere Orientierung bei der Ahnenforschung, den Bewerbungsvoraussetzungen und den erforderlichen Unterlagen ermöglichte. Das neue Erlebnis, das auf Basis von Umfragen unter potenziellen Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern entwickelt und durch strenge Usability-Tests validiert wurde, sorgt dafür, dass sich der umfassende Prozess in jeder Phase intuitiver anfühlt.

"Eine Auszeichnung wie diese ist von großer Bedeutung, da sie die Beständigkeit unserer Arbeit widerspiegelt", so Carsten Wierwille, Chief Product and Design Officer bei HTEC. "Wir wurden nun bereits das dritte Jahr in Folge bei den UX Design Awards ausgezeichnet, was uns zeigt, dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn die Projekte sehr unterschiedlich sind, bleibt das Ziel dasselbe: Menschen dabei zu helfen, Komplexität durch Erfahrungen zu bewältigen, die sich bereits bei der ersten Interaktion nützlich und intuitiv anfühlen. Unterstützt durch die technische und KI-Expertise von HTEC sind wir in der Lage, diesen Ansatz von der Produktstrategie bis hin zur Umsetzung in der Praxis konsequent umzusetzen."

Diese Anerkennung würdigt den Ansatz von HTEC Momentum bei der Produktentwicklung, bei dem Strategie, Produktdenken, Design und Technik als ein verbundenes System arbeiten. Obwohl Zingtree und DAR sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, haben beide Projekte mit demselben Ziel begonnen: die Menschen hinter der Nutzererfahrung zu verstehen und diese Erkenntnisse in Produkte zu übersetzen, die intuitiv zu bedienen, technisch ausgefeilt und so konzipiert sind, dass sie messbare Ergebnisse liefern.

Über HTEC Momentum:

HTEC Momentum ist das Produkt- und Design-Geschäftsfeld der HTEC Group, einem globalen AI-First-Anbieter komplexer Software- und Hardware-Embedded-Design- sowie Engineering-Dienstleistungen. Ehemals bekannt als Momentum Design Lab, LLC entwickeln wir seit über 24 Jahren im Silicon Valley, wo wir gegründet wurden und groß geworden sind, digitale Produkte und haben uns bereits für die Customer Experience eingesetzt, noch bevor UX als eigenständige Disziplin anerkannt war.

Heute firmieren wir unter dem Namen HTEC Momentum und vereinen die fundierten Produktkenntnisse sowie unsere auf den Menschen fokussierte Designphilosophie von Momentum Design Lab mit der globalen technischen Reichweite von HTEC. Das Ergebnis ist ein End-to-End-Leistungsspektrum: Strategie, Produktmanagement, Design und KI-native Softwareentwicklung unter einem Dach.

Ganz gleich, ob Sie uns als Momentum Design Lab kannten oder uns heute als HTEC Momentum kennenlernen, ist unser Ansatz derselbe. Zuerst stellen wir die schwierigen Fragen. Anschließend entwickeln wir die richtige Lösung.

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