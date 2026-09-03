Die neue automatisierte Plattform wurde entwickelt, um die Qualität, Effizienz und Konsistenz der DNA-Extraktion und -Konzentration aus großvolumigen Blut- und Plasmaproben zu verbessern und damit nachgelagerte Assays zu unterstützen, mit denen krankheitsassoziierte Signale auf MRD-Empfindlichkeitsniveaus nachgewiesen werden können.

Invivoscribe, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsdiagnostik und der Tests auf messbare Resterkrankung (MRD), gab heute bekannt, dass die kommerziellen Auslieferungen des PrepQuant-Systems in Nordamerika begonnen haben. PrepQuant, das erstmals an der Jahrestagung der American Association for Cancer Research im April 2026 vorgestellt wurde, wird nun an Kunden ausgeliefert, was den Übergang der Plattform von der Entwicklungs- und Validierungsphase in den kommerziellen Einsatz markiert.

Dieser kommerzielle Meilenstein erweitert die Kompetenzen von Invivoscribe auf den Bereich der Laborinstrumentierung und beseitigt einen entscheidenden Engpass bei hochsensiblen molekularen Tests: die effiziente Gewinnung, Konzentration und Quantifizierung von DNA aus größeren Blut- und Plasmaproben. PrepQuant ist assayunabhängig und darauf ausgelegt, konzentrierte genomische DNA und zellfreie DNA (cfDNA) zu produzieren, die für eine umfassende Palette nachgelagerter molekularer Arbeitsabläufe geeignet sind, einschließlich MRD-Assays zum Nachweis sehr geringer Restkrankheitskonzentrationen.

Die MRD-Sensitivität setzt bereits vor der Untersuchung ein

Da MRD-Tests immer empfindlicher werden, gewinnt die Probenvorbereitung zunehmend an Bedeutung für die Gewinnung seltener krankheitsassoziierter Moleküle. Größere Probenmengen können zwar die für die Analyse verfügbare DNA-Menge erhöhen, bringen jedoch auch Herausforderungen hinsichtlich der Extraktionseffizienz, der DNA-Ausbeute, der Konzentration, der Bearbeitungszeit und der Konsistenz mit sich.

Viele Labore stützen sich derzeit auf separate Protokolle und Geräte für die Extraktion, Konzentration und Quantifizierung. Jeder Transfer kann die Bearbeitungszeit verlängern und eine weitere Quelle für Abweichungen oder Fehler darstellen, während fragmentierte Arbeitsabläufe den Durchsatz bei steigendem Testvolumen einschränken können. Das Konzept für PrepQuant basiert auf den betrieblichen Herausforderungen, die im gesamten LabPMM dem globalen Netzwerk klinischer Labore von Invivoscribe beobachtet wurden.

Was Sie nicht wiederherstellen, können Sie nicht erkennen.

Eine integrierte Plattform für größere Datensätze

PrepQuant vereint die Nukleinsäureextraktion, -konzentration und -quantifizierung in einer automatisierten Plattform. Durch den Ersatz mehrerer Geräte und Protokolle durch einen standardisierten Arbeitsablauf ist das System darauf ausgelegt, den manuell zu erbringenden Arbeitsaufwand, den Probenaufwand, die Variabilität, die Betriebskosten und den Platzbedarf auf dem Labortisch zu reduzieren.

Das assayunabhängige System erzeugt hochkonzentrierte genomische DNA und cfDNA für Next-Generation-Sequencing, Kapillarelektrophorese, quantitative PCR und digitale PCR-Assays. Es wurde für Blut-, Plasma- und Knochenmarkproben entwickelt und validiert; weitere Probentypen befinden sich in der Entwicklung. Seine breite Kompatibilität bildet die Grundlage für zukünftige PrepQuant-Kits und -Anwendungen.

Eine Plattformchance für den gesamten MRD-Test-Workflow

PrepQuant erweitert die Standardisierungsstrategie von Invivoscribe bereits im Vorfeld der molekularen Analyse und ergänzt damit die MRD-Assays, die Bioinformatik sowie die globalen klinischen Testkapazitäten des Unternehmens. Automatisierung und Standardisierung können komplexe Arbeitsabläufe angesichts steigender Testvolumina praktikabler gestalten und zu einer größeren Einheitlichkeit in Forschungs-, Referenz- und klinischen Laboren beitragen.

"Angesichts der Fortschritte in der Präzisionsonkologie und der zunehmenden Verbreitung von MRD-Tests können sich Labore nicht mehr allein auf die analytische Sensitivität konzentrieren", sagte Jeff Miller, CEO und CSO von Invivoscribe. "Die Fähigkeit, zuverlässige molekulare Daten zu generieren, beginnt bereits im Vorfeld nämlich damit, wie die Probe aufbereitet wird und wie effektiv die verfügbare Nukleinsäure gewonnen und konsistent quantifiziert wird. PrepQuant spiegelt unsere umfassendere Sichtweise wider, dass die Standardisierung über das gesamte Testkontinuum hinweg zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, da molekulare MRD-Tests sowohl für die Überwachung von Erkrankungen als auch für die Bewertung der Wirksamkeit neuer Therapien unverzichtbar werden."

Kommerzielle Verfügbarkeit

Die ersten PrepQuant-Systeme werden derzeit an Kunden in Nordamerika ausgeliefert; in Europa werden sie Anfang 2027 erhältlich sein. Invivoscribe entwickelt derzeit weitere PrepQuant-Kits, um die Funktionen der Plattform zu erweitern und damit das gesamte Spektrum molekularer Testabläufe abzudecken.

Labore, die am Kauf von PrepQuant interessiert sind, ein Angebot anfordern oder weitere Informationen erhalten möchten, können sich unter inquiry@invivoscribe.com an Invivoscribe wenden.

Über Invivoscribe

Invivoscribe Invivoscribe ist ein weltweit tätiges, vertikal integriertes Biotechnologieunternehmen, dessen Ziel es ist, Improving Lives with Precision DiagnosticsSeit mehr als 30 Jahren treibt Invivoscribe die Präzisionsmedizin voran, indem es hochwertige, standardisierte Reagenzien, Assays, Bioinformatik-Tools und klinische Testdienstleistungen bereitstellt und gleichzeitig seine Partner aus der Pharmabranche durch klinische Studien, die Entwicklung von Begleitdiagnostika und globale Fachkompetenz in regulatorischen Fragen unterstützt. Mit der Einführung des PrepQuant-Systems umfasst das Invivoscribe-Ökosystem nun auch Geräte, wodurch die Standardisierungsbemühungen des Unternehmens auf die entscheidenden präanalytischen Arbeitsabläufe ausgeweitet werden, die genaue und reproduzierbare molekulare Tests ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.invivoscribe.com, wenden Sie sich an inquiry@invivoscribe.com oder folgen Sie Invivoscribe auf LinkedIn.

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