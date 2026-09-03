Die UnitedHealth-Aktie hat ihre jüngste Schwächephase bis unter 400 US$ ausgedehnt, drehte jedoch noch deutlich vor der wichtigen Unterstützung bei 376,22 US$ wieder nach oben. Mit aktuell 403,43 US$ ist zumindest die Rückkehr über die 400-US$-Marke gelungen. Der Rückfall war damit grenzwertig, aber noch kein entscheidender charttechnischer Bruch. Jetzt müssen die Käufer nachlegen, damit aus der Stabilisierung eine neue Aufwärtsbewegung wird. Prognoseanhebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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