Kurioses Fundstück in den sozialen Medien: Ikea kündigt eine Kooperation mitÂ The Elder Scrolls V: Skyrim an. So reagieren die Fans des Videospiels im Netz auf die schräge Zusammenarbeit. Vor allem ein Meme wird natürlich oft bemüht.Â Überraschung in den sozialen Medien: Ikea und The Elder Scrolls V: Skyrim machen gemeinsame Sache. Der offizielle Instagram-Account von Ikea im Vereinigten Königreich teaste dies mit einem Post an.Â Schwert und Inbusschlüssel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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