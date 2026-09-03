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Der Solana Kurs hängt am 3. September bei rund 100 Dollar fest, obwohl seit elf Handelstagen ununterbrochen Geld in die US Spot ETFs fließt. Insgesamt haben diese Produkte 1,35 Milliarden Dollar eingesammelt, und der Chart bewegt sich trotzdem seitwärts. Im August legte SOL noch 46 Prozent zu und beendete elf schwache Monate am Stück. Gegenüber dem Stand von vor zwei Wochen liegt der Wert immer noch 35 Prozent höher, verliert aber täglich an Kraft. Oben blockiert der Widerstand bei 110 Dollar, unten wartet eine Unterstützung, deren Bruch den Weg zu tieferen Kursen öffnet. Hier bekommen Sie die Zahlen, die Zuflüsse der Fonds und die Solana Prognose der Wettmärkte.

Solana Kurs zwischen 95 und 110 Dollar, was die Daten zeigen

SOL steht laut CoinGecko bei rund 100 Dollar und bringt damit etwa 59 Milliarden Dollar auf die Waage. In 24 Stunden lag die Spanne zwischen 97,38 und 101,29 Dollar. Am 2. September stand der Solana Kurs bei 98,96 Dollar und damit 1,95 Prozent tiefer als am Vortag. Getragen wird die Erholung von den Fonds, denn laut The Crypto Times verbuchten die US Produkte am 1. September den elften Zuflusstag in Folge. An diesem Tag kamen 10,19 Millionen Dollar hinzu, insgesamt stehen 1,35 Milliarden Dollar an Zuflüssen.

Auf dem Tageschart hält der Solana Kurs die Unterstützung bei 95 Dollar, der Relative Stärke Index steht bei 62,15. Ein Tagesschluss über 100 Dollar rückt 110 Dollar in den Blick, ein Bruch unter 95 Dollar öffnet den Weg zu 90 Dollar. Am 9. September hebt ein Netzwerkumbau die maximale Größe einer Transaktion auf 4.096 Byte an. Die Wettmärkte geben einem Rückfall auf 90 Dollar bis Jahresende trotzdem 67 Prozent Wahrscheinlichkeit.

Pepeto und die Werkzeuge, die der Solana Kurs so nicht liefert

1,35 Milliarden Dollar an Zuflüssen und trotzdem kein Ausbruch über 110 Dollar, so sieht die Last einer Bewertung von 59 Milliarden Dollar aus. Deshalb schauen immer mehr Anleger auf Projekte, die ihren Weg an die Börse noch komplett vor sich haben.

Während Anleger beobachten, wie sich der Solana Kurs an der Widerstandszone reibt, baut Pepeto einen Nutzen auf, der wirklich zählt. Das Projekt nutzt eine Brücke zwischen den Chains und eine gebührenfreie Swap Engine, um Kapital zu bewegen und Trades auf jeder Chain auszuführen. Die Umsetzung trägt die Handschrift des Entwicklers des ursprünglichen Pepe, der jede einzelne Ebene von Grund auf entworfen hat. Drei Werkzeuge sind bereits vor dem Listing fertig geworden und nicht erst nach dem Handelsstart. Halter bekommen damit einen echten Nutzen, bevor der Tag an der Börse überhaupt gekommen ist.

Das vollständige Börsensystem lässt Wallets bei Trades handeln statt sie nur zu beobachten. Frühe Halter können Token tauschen, Vermögenswerte über Chains bewegen und Risiken bewerten, und das in einem System, das rohes Marktrauschen in klare Entscheidungen übersetzt. Sicher ist der Verkauf, weil SolidProof den kompletten Programmcode vor dem Start geprüft und freigegeben hat. Der Preis im Presale liegt bei 0,000000188 Dollar. Bisher sind 10,38 Millionen Dollar in das Projekt geflossen, und der Verkauf füllt sich weiter in hohem Tempo.

Große Werte hängen in ihrer Entwicklung an den Zuflüssen der ETFs und an saisonalen Mustern des Marktes. Pepeto liefert dagegen echte Handelswerkzeuge, die einen bleibenden Wert schaffen und über kurze Zyklen hinaus Bestand haben. Mit jedem Tag, den das erwartete Binance Listing näher rückt, wiegen diese Werkzeuge schwerer. So wird Pepeto still zu dem Einstieg für private Wallets, die den Weg vom Presale bis zum Listing suchen und ihn bei institutionellen Zielen für den Solana Kurs nicht mehr finden.

Fazit

Der Solana Kurs kann sich weiter an 110 Dollar abarbeiten. Für eine Verfünffachung bräuchte SOL rund 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, ein Weg über Jahre. Niemand musste klüger sein als die Masse, er musste nur früher handeln. Dieselben Trader, die Pepe von null auf Milliarden steigen sahen und DOGE zu Schlagzeilen machten, hatten dieselben Charts wie alle anderen und handelten einfach. Der Presale von Pepeto ist offen, und die Wallets darin sehen drei Börsenwerkzeuge, eine Prüfung durch SolidProof und ein erwartetes Binance Listing, nach dem der heutige Preis Geschichte ist. Handeln Sie, solange der Einstieg existiert, oder schauen Sie morgen zu, wie dieser Preis zur Geschichte anderer wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie ist der Ausblick für den Solana Kurs im September 2026?

Der Bereich liegt zwischen 95 und 110 Dollar. Ein Tagesschluss über 100 Dollar öffnet den Weg zu 110 und danach zu 120 Dollar.

Ist Pepeto aktuell die bessere Wahl als Solana?

Pepeto liegt im Presale noch vor dem Listing, und diese Spanne kann ein Netzwerk mit 59 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr erzeugen. SolidProof hat den Programmcode vor dem Start geprüft. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.