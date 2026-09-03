EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Wolfsburg, hat in seiner heutigen Sitzung einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen-Konzerns einstimmig zugestimmt.
Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüßt diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen.
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