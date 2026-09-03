Der neue Standort in Frankfurt treibt die internationale Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe voran und stärkt ihr Dienstleistungsangebot für die Diaspora-Gemeinschaften in ganz Europa.

Die Telekom Srbija Group hat heute in Frankfurt die 10. Filiale von MTEL Germany eröffnet und damit ihre physische Präsenz in einem der wichtigsten internationalen Märkte der Unternehmensgruppe ausgebaut sowie ihre Wachstumsstrategie in der gesamten DACH-Region weiter vorangetrieben.

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New MTEL Germany Store in Frankfurt

Der neue Store befindet sich in unmittelbarer Nähe des Generalkonsulats der Republik Serbien und bietet den Kunden direkten Zugang zu den Telekommunikations-, Fernseh- und Digitaldiensten von MTEL Germany sowie eine persönliche Beratung vor Ort.

Nach der Eröffnung des Stores in Offenbach Anfang dieses Jahres baut MTEL Germany mit dem Standort in Frankfurt seine Präsenz in einem der wichtigsten europäischen Wachstumsmärkte der Gruppe weiter aus. Zudem erweitert MTEL damit seine Möglichkeiten, die großen serbischen und westbalkanischen Diaspora-Gemeinschaften in der gesamten DACH-Region zu bedienen.

Die Eröffnung markiert zudem den Start der Herbstkampagne von MTEL Germany: Jeder neue Postpaid-Kunde, der im September einen Vertrag abschließt, erhält sechs Monate lang kostenloses Fernsehen. Die Besucher am Eröffnungstag können außerdem an Gewinnspielen teilnehmen und erhalten besondere Geschenke.

Die Eröffnung in Frankfurt unterstreicht das Engagement der Telekom Srbija Group für internationales Wachstum und kombiniert eine etablierte lokale Präsenz mit Telekommunikations-, Content- und Digitaldiensten, die speziell auf Kunden im Ausland zugeschnitten sind. Mit diesem Modell baut die Unternehmensgruppe ihre Reichweite in ganz Europa aus und unterstützt ihre Kunden dabei, enge Verbindungen zu Familie, Kultur und ihrer Heimatregion aufrechtzuerhalten.

Alle interessierten Kunden sind herzlich eingeladen, den neuen MTEL Germany Store in der Pfingstweidstraße 9b, 60316 Frankfurt am Main, zu besuchen.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 15 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv. Sie zählt zu den größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsanbietern in Südosteuropa und ist Marktführer im Bereich der digitalen Transformation auf dem Westbalkan. Mit mehr als 14 Millionen Kunden und über 13.000 Mitarbeitern bietet die Unternehmensgruppe Dienstleistungen in den Bereichen Festnetztelefonie, Mobilfunk, Internet und Multimedia an.

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