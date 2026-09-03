DJ PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Aufsichtsrat stimmt umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen Konzern zu
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Aufsichtsrat stimmt umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen Konzern zu
Wolfsburg (pta000/03.09.2026/20:30 UTC+2)
Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen Konzerns zugestimmt. Der Zukunftsplan schafft die Voraussetzungen, um den Volkswagen Konzern und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Die Umsetzung des Zukunftsplans ist nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen Konzerns zu erhalten und für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Der Vorstand wird zeitnah eingehende Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.
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September 03, 2026 14:30 ET (18:30 GMT)