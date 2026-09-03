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Dow Jones News
03.09.2026 21:03 Uhr
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PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Aufsichtsrat stimmt umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen Konzern zu

DJ PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Aufsichtsrat stimmt umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen Konzern zu

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Aufsichtsrat stimmt umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen Konzern zu

Wolfsburg (pta000/03.09.2026/20:30 UTC+2)

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen Konzerns zugestimmt. Der Zukunftsplan schafft die Voraussetzungen, um den Volkswagen Konzern und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Die Umsetzung des Zukunftsplans ist nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen Konzerns zu erhalten und für die Zukunft nachhaltig zu sichern. Der Vorstand wird zeitnah eingehende Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender:      VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
           Berliner Ring 2 
           38440 Wolfsburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lars Korinth 
Tel.:         +49 152 2945 4956 
E-Mail:        lars.korinth@volkswagen.de 
Website:       www.volkswagenag.com/ir 
ISIN(s):       DE0007664005 (Aktie) DE0007664039 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788460200406 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 14:30 ET (18:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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