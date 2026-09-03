DJ Volkswagen: Aufsichtsrat stimmt Zukunftsplan für Konzern zu
DOW JONES--Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns hat in seiner Sitzung am Donnerstag einem Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation einstimmig zugestimmt. Wie das Unternehmen mitteilte, werden dadurch die Voraussetzungen geschaffen, um Volkswagen und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Der Vorstand werde zeitnah Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.
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September 03, 2026 14:37 ET (18:37 GMT)
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