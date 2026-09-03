XRP Kurs heute bei 1,37 Dollar, warum 110 Millionen Dollar ETF Geld den Ausbruch nicht auslösen

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In einer Woche flossen 110,49 Millionen Dollar in die amerikanischen Spot Fonds auf XRP, und der XRP Kurs reagiert kaum darauf. Er steht am 3. September 2026 bei rund 1,37 Dollar und damit rund 20 Prozent unter dem August Hoch von 1,70 Dollar. Ripple gab am 1. September eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei, ohne dass sichtbare Verkäufe folgten. Institutionelles Geld kommt also an, doch der Preis folgt bisher nicht. Die folgenden Daten stammen aus den vergangenen 24 Stunden und zeigen, welche Marken jetzt zählen. Danach geht es um die Frage, wo in diesem Markt noch große Bewegungen möglich sind.

XRP Kurs im September 2026 zwischen 1,35 und 1,55 Dollar

Der XRP Kurs liegt am 3. September bei 1,37 Dollar, bei 1,73 Milliarden Dollar Handelsvolumen, wie CoinDesk zeigt. In 24 Stunden legte XRP 3,19 Prozent zu und schlug damit den breiten Marktindex. Der Kurs sitzt fast genau auf dem Durchschnitt der letzten 200 Tage bei 1,34 Dollar. Die enge Zone zwischen 1,34 und 1,38 Dollar entscheidet nun über die Richtung. Die Zuflüsse in die XRP Fonds erreichten zuletzt einen Rekord von 1,66 Milliarden Dollar.

Seit dem Anstieg von 1,00 auf 1,70 Dollar im August bildet der Kurs ein absteigendes Dreieck, wie Coin Edition beschreibt. Für den Ausbruch braucht es einen Tagesschluss über 1,55 Dollar mit dem Ziel 1,68 Dollar. Darüber warten Hürden bei 1,86 Dollar und danach der Bereich um 2,19 Dollar. Fällt die Unterstützung bei 1,35 Dollar, öffnet sich der Weg Richtung 1,20 Dollar. Selbst das freundlichste Ziel bedeutet damit rund 60 Prozent, und genau an dieser Stelle suchen viele Anleger nach einer anderen Rechnung.

Warum der XRP Kurs viele Wallets zum Pepeto Presale führt

60 Prozent sind ein solider Trade, aber sie verändern kein Depot. Genau deshalb schaut ein Teil des Kapitals dorthin, wo ein Projekt noch vor dem Listing steht. Der Wettlauf um schnelle Abwicklung nimmt zu und die großen Werte binden das Kapital, doch viele Händler schauen daneben auch auf Presales wie Pepeto.

Es gibt viele Gründe, warum der Verkauf 10,38 Millionen Dollar überschritten hat, doch entscheidend ist die Verbindung aus einer gebührenfreien Swap Engine über mehrere Chains, einer Cross Chain Bridge und einem Risiko Scoring mit künstlicher Intelligenz. Die Swap Engine entfernt die Kosten bei jedem Paar auf jeder Chain, und die Bridge bewegt Werte zwischen den Netzwerken. PepetoAI liest das Risiko eines Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor Kapital gebunden wird. Jeder Trade ist abgesichert, und jeder Tausch bleibt kostenfrei.

Auch die finanzielle Ausgangslage lässt sich schwer übersehen. Die Überzeugung der frühen Käufer ist hoch, und die eingezahlte Summe zeigt das. Eine feste Menge von 420 Billionen Token mit einem wöchentlichen Burn sorgt dafür, dass sich der Bestand nur in eine Richtung bewegt. Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe gehört zum Team, und ein früherer Binance Fachmann entwickelt mit. Sicher ist der Verkauf auch deshalb, weil SolidProof den kompletten Code kontrolliert und freigegeben hat, bevor der Presale startete.

Die Zahlen zeigen in eine Richtung, und der Einstieg bei 0,000000188 Dollar macht die Rechnung erst interessant. Selbst ein voller Lauf des XRP Kurses bis 2,19 Dollar bleibt eine Bewegung in Prozent, während zwischen dem heutigen Einstieg und dem erwarteten Binance Listing eine andere Größenordnung liegt. Während das Geld der Fonds einem Wert über einem Dollar folgt, floss Kapital still in einen Verkauf unter einem Bruchteil eines Cents. Pepeto ist einer dieser Einstiege, die es nur vor einem Listing gibt, und das erwartete Binance Listing rückt schnell näher.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt einen Markt, in dem institutionelles Geld ankommt und der Preis in einer engen Spanne bleibt. Wer daneben einen kleineren Einstieg sucht, landet schnell bei Pepeto. Die größten Gewinne zahlte der Markt immer den Wallets, die da waren, bevor es einen offensichtlichen Grund gab. Ether stand Anfang 2017 bei rund 10 Dollar und lief später über 2.000 Dollar, und dieses Fenster schloss sich sehr schnell. XRP kann echte Gewinne bringen, doch das sind Prozente und keine Vielfachen. Pepeto steht heute noch zum Presale Preis, mit einer Menge, die jede Woche kleiner wird, und über diesen Preis sprechen in sechs Monaten die Menschen, die heute handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Prognose für den XRP Kurs im September aus?

XRP braucht einen Tagesschluss über 1,55 Dollar für das Ziel bei 1,68 Dollar. Hält 1,35 Dollar nicht, führt der Weg Richtung 1,20 Dollar.

Warum schauen Händler neben XRP auch auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Einstieg im Presale mit gebührenfreien Swaps, einem Risiko Scoring durch künstliche Intelligenz und einem erwarteten Binance Listing. SolidProof hat den kompletten Code vor dem Start geprüft und bestätigt. Der Verkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar, mehr dazu steht auf der offiziellen Pepeto-Website.