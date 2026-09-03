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Vier Jahre Partnerschaft, Streben nach Exzellenz | XTrend Speed × AFA verlängern Sponsoring im vierten Jahr in Folge



03.09.2026 / 21:30 CET/CEST

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HONGKONG, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- XTrend Speed, eine der zehn weltweit führenden professionellen Handelsplattformen, gab offiziell die Verlängerung seines Sponsoring-Vertrags mit dem argentinischen Fußballverband (AFA) bekannt. XTrend Speed wird weiterhin als regionaler Fintech-Sponsor der AFA fungieren, womit die Partnerschaft nun bereits im vierten Jahr in Folge fortgesetzt wird. Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer der AFA, zeigte sich erfreut über die Verlängerung der langfristigen Partnerschaft mit XTrend Speed. "Wir freuen uns sehr über die Erneuerung unserer Partnerschaft zwischen XTrend Speed und der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Dies wird uns zweifellos dabei helfen, die Marke AFA weltweit weiter zu fördern." Diese Verlängerung spiegelt die hohe Wertschätzung wider, die beide Parteien den in den vergangenen drei Jahren der Zusammenarbeit erzielten hochwertigen Ergebnissen entgegenbringen. Christiaan Lourens, CEO von XTrend Speed, sagte: "Es ist uns eine große Ehre, bereits das vierte Jahr in Folge an der Seite einer Spitzenorganisation wie dem argentinischen Fußballverband zu stehen. Das Streben der argentinischen Mannschaft nach Spitzenleistungen und ihr Siegeswille stehen in engem Einklang mit unserer Philosophie, unsere Produkte kontinuierlich zu verfeinern. Die Produktentwicklung auf Meisterschaftsniveau voranzutreiben, ist ein Ziel, dem wir uns stets verschrieben haben." Er erklärte außerdem, dass dieses Streben nach Spitzenleistungen auf Meisterschaftsniveau XTrend Speed weiterhin dazu antreibt, das Handelserlebnis zu optimieren. "Unser Ziel ist es, eine professionellere, nahtlosere und sicherere Handelsumgebung für Trader weltweit zu schaffen. Mit über 1.400 Handelssymbolen, Spreads ab 0,1, null Handelsgebühren, Order-Reaktionszeiten innerhalb von 42 Millisekunden, einem mehrsprachigen Kundensupport rund um die Uhr sowie einer KI-gestützten Erkennung von Handelsmöglichkeiten mit einer Genauigkeit von bis zu 95 % verbessert unsere Plattform kontinuierlich ihre Handelsbedingungen und das Serviceerlebnis." Aufbauend auf seinem langfristigen Engagement in der Produktentwicklung erreichen die Dienste von XTrend Speed mittlerweile Nutzer in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit. Die Plattform hat zudem 18 international anerkannte Auszeichnungen erhalten und das Vertrauen von über 14 Millionen Nutzern weltweit gewonnen. "Diese Erfolge bestärken uns zusätzlich in unserer Überzeugung, dass unsere Partnerschaft mit AFA nicht nur eine gemeinsame Markenvision darstellt, sondern auch eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit ist, die unsere jeweiligen fachlichen Kompetenzen stärkt." Mit Blick auf die neue Phase der Partnerschaft erklärte XTrend Speed, dass das Unternehmen seine technologischen Fähigkeiten und seine globale operative Expertise weiterhin nutzen werde, um gemeinsam mit AFA wirkungsvollere Markeninhalte zu schaffen und Händlern weltweit einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Offizielle Website >> https://www.xtrendspeed.com/ APP- >> https://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay211.apk Risikowarnung:Dieser Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Differenzkontrakte (CFDs) sind gehebelte Produkte, die mit einem hohen Risiko verbunden sind und zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen können. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und treffen Sie umsichtige Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer individuellen Umstände. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/vier-jahre-partnerschaft-streben-nach-exzellenz--xtrend-speed-O-afa-verlangern-sponsoring-im-vierten-jahr-in-folge-302869410.html



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