Picsart, die KI-basierte Plattform für die Produktion und Verbreitung von Medien, auf der weltweit über 100 Millionen Kreative und Unternehmen Inhalte erstellen, vermarkten und monetarisieren, gab heute die Ernennung von Lusine Yeghiazaryan zur CFO bekannt.

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Picsart, the AI media production and distribution platform, where 100M+ creators and businesses worldwide make, market and monetize content, today announced the appointment of Lusine Yeghiazaryan as Chief Financial Officer.

Yeghiazaryan tritt Picsart in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung bei, in der das Unternehmen über seine Anfänge als führende Kreativplattform hinauswächst, um ein "Video-first"-Produktionsökosystem auf Basis künstlicher Intelligenz aufzubauen. Dieser Trend hat bereits begonnen: Seit dem Start haben Picsart-Nutzer über 1,1 Milliarden KI-Videos und -Bilder erstellt, wobei die KI-Nutzung seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr um 270 gestiegen ist. Dies ist ein Beweis für die zunehmenden Bemühungen des Unternehmens, einen größeren Anteil am schnell wachsenden Markt für KI-Inhalte zu erobern.1

Als CFO wird Yeghiazaryan die globale Finanzstrategie verantworten und die geschäftliche Expansion sowie das langfristige Wachstum vorantreiben. Ihre oberste Priorität für das Unternehmen besteht darin, den finanziellen Kurs von Picsart an dessen "Video-First"-Vision auszurichten und dabei finanzielle Disziplin mit der raschen Innovation in Einklang zu bringen, die für eine durch KI getriebene Skalierung erforderlich ist.

Hovhannes Avoyan, Gründer und CEO von Picsart, sagte: "Lusine kommt an einem Wendepunkt zu Piscart, der sowohl für unser Unternehmen als auch für den gesamten Markt für kreative Technologien von Bedeutung ist. Da KI und Video die Art und Weise verändern, wie Menschen kreativ werden und kommunizieren, konzentrieren wir uns darauf, die Chancen mit dem größten Potenzial auszuschöpfen, um langfristiges Wachstum und Wertsteigerung voranzutreiben. Lusines Erfahrung beim Aufbau und der Leitung wachstumsstarker Technologieunternehmen wird entscheidend dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen."

Yeghiazaryan verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Führung von Technologieunternehmen in der Wachstumsphase. Als ehemalige CFO von SADA Systems baute sie das Geschäft mit neuen Dienstleistungen und Umsatzsegmenten im Bereich KI aus, betreute eine bedeutende globale Partnerschaft mit Google Cloud und leitete den erfolgreichen strategischen Verkauf von SADA an Insight Enterprises. Yeghiazaryans berufliche Laufbahn umfasst die Bereiche Unternehmensberatung, Finanzdienstleistungen, Content, Hardware und SaaS, einschließlich Führungspositionen bei Diebold Nixdorf, Deloitte und GoPro. Bei Picsart wird sie die Finanzstrategie auf die "Video-First"-Strategie des Unternehmens ausrichten, die Wachstumshebel und die Kapitalallokation für die KI-Entwicklung überwachen sowie die Monetarisierung im sich weiterentwickelnden Ökosystem der Content-Erstellung auf der Plattform optimieren.

Lusine Yeghiazaryan, CFO von Picsart, fügte hinzu: "Picsart vereint auf einzigartige Weise globale Reichweite, eine starke Kundenbindung und erhebliches Wachstumspotenzial in einigen der dynamischsten Märkte der Technologiebranche. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel des Unternehmens mitzugestalten, indem wir ehrgeizige Investitionen in KI und Video mit einer disziplinierten Umsetzung und einem klaren Fokus auf Monetarisierung und Wertschöpfung verbinden. Wir sind bereit, unsere Kapazitäten auszubauen und gleichzeitig unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten sowie ein profitables Wachstum unseres Unternehmens zu erzielen."

Picsart, seit 2016 ein Pionier im Bereich der generativen KI, hat sich von einer weltweit führenden Plattform zur Fotobearbeitung zu einer umfassenden kreativen Technologieplattform entwickelt. Heute umfasst das wachsende Ökosystem des Unternehmens vor allem videozentrierte Tools, einen "Creative AI Agent Marketplace", CLI- und MCP-Integration (kompatibel mit Claude und Codex) sowie eine Erweiterung für den Desktop über den "AI Playground".

Hinweise für die Herausgeber

Über Picsart

Picsart ist die KI-gestützte Plattform für die Produktion und Verbreitung von Medien, die für eine "Content-First"-Welt entwickelt wurde. Seit mehr als 14 Jahren unterstützt sie die nächste Generation von Storytellern dabei, Videoinhalte zu erstellen, zu skalieren und nun auch zu monetarisieren. Durch die Kombination aus intuitiven Design-Tools, KI-gestützter Bild- und Videoerstellung sowie MCP- und CLI-Funktionen holt Picsart die Kreativen dort ab, wo sie arbeiten. Mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und bisher über 2,5 Milliarden Downloads läutet Picsart eine neue Ära skalierbarer, selbstbestimmter Kreativität ein, in der Inhalte Identität, Einfluss und Unternehmertum fördern.

1 Interne Daten von Picsart auf der Grundlage der Kennzahlen zu den weltweit aktiven Nutzern, August 2025 August 2026.

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