NetApp-Lösungen wurden für die Unterstützung von VCF 9.1 validiert und bieten gemeinsamen Kunden Zugang zu einer modernen Private Cloud mit Datenmanagement auf Enterprise-Niveau, Cyber-Resilienz und kosteneffizienter Skalierbarkeit

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat bekannt gegeben, dass neue Funktionen in NetApp ONTAP für die Unterstützung von VMware Cloud Foundation (VCF) 9.1 getestet und validiert wurden. Damit erhalten Kunden eine optimierte und sichere Dateninfrastrukturbasis für ihre Private- und Hybrid-Clouds. Durch die Bündelung der fortschrittlichen Funktionen von VCF 9.1 mit dem kosteneffizienten Enterprise-Datenmanagement und den integrierten Sicherheitsfunktionen von NetApp einschließlich des Schutzes von Daten vor Ransomware-Angriffen mit schneller Wiederherstellung können gemeinsame Kunden Kosten senken und die Einführung ihrer KI-Software in die Produktion beschleunigen.

VMware Cloud Foundation 9.1 bietet Unternehmen eine einheitliche Private-Cloud-Plattform zur Ausführung sowohl traditioneller als auch moderner Workloads. Die Lösungen von NetApp wurden für die Unterstützung von VCF 9.1-Umgebungen getestet und validiert. Damit profitieren gemeinsame Kunden nach einem Upgrade sofort von VCF 9.1-Innovationen, da die Dateninfrastrukturebene für die neue Version funktionstauglich ist.

Um ihre Daten zu ihren eigenen Bedingungen voll nutzen zu können, müssen Kunden ihre Datenbestände über On-Premises-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen hinweg vereinheitlichen. Die First-Party-Cloud-Speicherdienste von NetApp sind der einzige externe Enterprise-Speicher, der für die Unterstützung von VMware Cloud Foundation-Umgebungen bei den führenden Hyperscalern zertifiziert ist. Dies bietet Kunden die Flexibilität, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Dank der VCF-Lizenzportabilität können Kunden VMware Cloud Foundation in zertifizierten Hyperscaler-Umgebungen bereitstellen und ihre VMware-Workloads ohne Refactoring auf VCF in der Cloud ausführen.

"Um mit dem hohen Innovationstempo Schritt zu halten, das erforderlich ist, um sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu behaupten, benötigen Unternehmen die Flexibilität, Workloads in die jeweils am besten geeignete Umgebung zu verlagern und dort zu platzieren", so Alvaro Celis, Chief Partner und Ecosystem Officer bei NetApp. "NetApp leistet kontinuierlich Innovationsarbeit, damit VCF-Kunden in verschiedenen Cloud-Umgebungen einheitlich und ohne Unterbrechung agieren können. Gemeinsam mit Broadcom geben wir Unternehmen die Freiheit, ihre virtualisierten Umgebungen in beliebigen Clouds ihren eigenen Anforderungen entsprechend zu optimieren, zu schützen und zu skalieren. So können sie ihre bestehenden betrieblichen Investitionen sichern und deren Zukunftspotenzial erschließen."

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der NetApp-Plattform mit VCF 9.1 profitieren Kunden von folgenden Vorteilen:

Kosteneffektive, skalierbare und sichere Private Clouds: VCF 9.1 verbessert die Dichte sowohl für VM- als auch für containerisierte KI-Workloads auf bestehenden Infrastrukturen erheblich und reduziert gleichzeitig die betriebliche Komplexität durch intelligentes Ressourcenmanagement und automatisierte Abläufe. NetApp ONTAP ergänzt dies durch die Bereitstellung von kosteneffizientem Enterprise-Speicher als Primärspeicher für VCF-Management- und Workload-Domänen. Damit können Kunden mehr Nutzen aus ihren Infrastrukturinvestitionen ziehen, ohne disruptive Änderungen an ihren Anwendungen oder Betriebsmodellen zu erzwingen. Die neuen Funktionen zur Unterstützung von VCF-Umgebungen, einschließlich NetApp Console Backup und Recovery sowie NetApp Console Data Services, bieten Kunden zusätzliche Tools zur Stärkung der Cyber-Resilienz und der Datensicherung. Ergänzend zu diesen Innovationen wird ONTAP Tools for VMware erweiterte Funktionen zur Datastore-granularen Replikation und zur Verwaltung von Konsistenzgruppen einführen. Durch die direkte Einbettung dieser Steuerungen in die vCenter-Benutzeroberfläche und deren Bereitstellung über REST-APIs für den VCF Operations Orchestrator erhalten VCF-Administratoren eine nahtlose, native Kontrolle über ihre vSphere Metro Storage Clusters. Kunden können diese Funktionen konstant sowohl in On-Premises-Rechenzentren als auch in VCF-Umgebungen nutzen, die in führenden Public Clouds bereitgestellt werden.

VCF 9.1 verbessert die Dichte sowohl für VM- als auch für containerisierte KI-Workloads auf bestehenden Infrastrukturen erheblich und reduziert gleichzeitig die betriebliche Komplexität durch intelligentes Ressourcenmanagement und automatisierte Abläufe. NetApp ONTAP ergänzt dies durch die Bereitstellung von kosteneffizientem Enterprise-Speicher als Primärspeicher für VCF-Management- und Workload-Domänen. Damit können Kunden mehr Nutzen aus ihren Infrastrukturinvestitionen ziehen, ohne disruptive Änderungen an ihren Anwendungen oder Betriebsmodellen zu erzwingen. Die neuen Funktionen zur Unterstützung von VCF-Umgebungen, einschließlich NetApp Console Backup und Recovery sowie NetApp Console Data Services, bieten Kunden zusätzliche Tools zur Stärkung der Cyber-Resilienz und der Datensicherung. Ergänzend zu diesen Innovationen wird ONTAP Tools for VMware erweiterte Funktionen zur Datastore-granularen Replikation und zur Verwaltung von Konsistenzgruppen einführen. Durch die direkte Einbettung dieser Steuerungen in die vCenter-Benutzeroberfläche und deren Bereitstellung über REST-APIs für den VCF Operations Orchestrator erhalten VCF-Administratoren eine nahtlose, native Kontrolle über ihre vSphere Metro Storage Clusters. Kunden können diese Funktionen konstant sowohl in On-Premises-Rechenzentren als auch in VCF-Umgebungen nutzen, die in führenden Public Clouds bereitgestellt werden. Ermöglichung konsistenter Betriebsmodelle für Kubernetes: Die Unterstützung von NetApp für den VMware vSphere Kubernetes Service (VKS) wurde für VCF 9.1-Umgebungen getestet und validiert. Damit können Kunden moderne containerisierte Workloads einsetzen und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen in VMware-Tools sowie ihr betriebliches Know-how nutzen. Die kombinierte Lösung von NetApp und VCF hilft dabei, DevOps-Workflows, die CI/CD-Integration und die Entwicklung mikrodienstbasierter Anwendungen zu beschleunigen, um verteilte Systeme aufzubauen und zu skalieren, die auf derselben VCF 9.1- und NetApp ONTAP-Infrastruktur laufen, die auch für herkömmliche virtualisierte Anwendungen genutzt wird. Die Konvergenz des Managements von VM und Containern auf einer einzigen Plattform unterstützt durch die Dateninfrastruktur von NetApp bietet IT-Teams ein einheitliches Betriebsmodell im Zuge der Modernisierung.

"Broadcom und NetApp arbeiten seit Langem gemeinsam an Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe zu vereinfachen, kritische Daten zu schützen und Innovationen voranzutreiben", so Paul Turner, Chief Product Officer der VMware Cloud Foundation Division bei Broadcom. "Mit VCF 9.1 bieten wir eine KI- und Kubernetes-native Private-Cloud-Plattform zur Maximierung der Effizienz und Sicherheit der Infrastruktur. Da die Lösungen von NetApp für den Einsatz in VCF-9.1-Umgebungen getestet und validiert wurden, können unsere gemeinsamen Kunden diese Innovationen auf einer bewährten und einsatzbereiten Dateninfrastrukturbasis einführen."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie NetApp Daten in VMware-Umgebungen zuverlässig und sicher schützen kann, besuchen Sie den NetApp-Stand Nr. 109 auf der VMware Explore 2026 vom 31. August bis 3. September im "The Venetian" in Las Vegas.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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