Bitcoin Kurs bei 77.700 Dollar, erst 236 Millionen raus, dann 101 Millionen zurück in die BTC ETFs

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An einem einzigen Handelstag verließen 236,5 Millionen Dollar die amerikanischen Spot ETFs auf Bitcoin, und einen Tag später kamen 101,2 Millionen Dollar zurück. Genau dieses Hin und Her beschreibt die Lage am Kryptomarkt in dieser Woche. Der Bitcoin Kurs rutschte zwischenzeitlich bis auf 76.264 Dollar, bevor Käufer die Zone um 76.000 Dollar verteidigten. Der August war mit 3,52 Milliarden Dollar Zufluss noch der stärkste Monat des Jahres für diese Fonds gewesen. Umso deutlicher fällt auf, wie schnell die Stimmung zum Monatswechsel gekippt ist. Gleichzeitig verschieben schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA die Erwartungen an die nächste Zinsentscheidung. Entscheidend ist jetzt, welche Marken halten und wohin das Kapital ausweicht, wenn die großen Namen an Schwung verlieren.

Bitcoin Kurs zwischen wechselnden ETF Flüssen und einer engen Keilformation

Bitcoin notiert am 3. September bei rund 77.700 Dollar und damit etwa 1,2 Prozent über dem Vortag. Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reichte von 76.264 bis 78.184 Dollar. Laut crypto.news bildet der Chart eine fallende Keilformation, die den Handelsbereich weiter verengt. Der Anteil von Bitcoin am Kryptomarkt stieg auf rund 59,7 Prozent, den höchsten Wert seit Wochen.

Der Druck kam von der Fondsseite, denn am 1. September verzeichneten die Spot ETFs 236,46 Millionen Dollar Nettoabfluss. Allein auf den Fonds von BlackRock entfielen davon 201,2 Millionen Dollar. Am Mittwoch drehte das Bild, als dieselben Produkte 101,2 Millionen Dollar an frischem Geld aufnahmen. Nach Daten von CryptoQuant drehte die sichtbare Nachfrage nach BTC am 2. September dennoch erneut ins Negative. Auf der anderen Seite kaufte Strategy nach zwei Monaten Pause wieder Bitcoin für 370 Millionen Dollar.

Die privaten Arbeitgeber in den USA schufen im August nur 38.000 Stellen, laut Coinpedia deutlich weniger als erwartet. Das stützt die Erwartung einer Zinssenkung und damit die Risikobereitschaft an den Märkten. Als Unterstützung gilt die Zone zwischen 76.200 und 76.500 Dollar, als Widerstand der Bereich um 78.000 Dollar. Darüber warten die Marken bei 79.500 und 80.300 Dollar. Der Weg nach oben ist damit umrissen, und genau deshalb fragen viele Anleger, wo aus derselben Summe heute noch ein Vielfaches wird.

Vier Prozent Luft bei Bitcoin, und Pepeto sammelt 10,38 Millionen vor der Binance Notierung

Von 77.700 auf 80.300 Dollar sind es keine vier Prozent, und ein Markt von 1,5 Billionen Dollar braucht selbst dafür viel frisches Kapital. Genau daran scheitert der Wunsch nach großen Vervielfachungen bei den größten Namen im Markt. Deshalb schauen immer mehr Anleger auf Projekte, die vor ihrer ersten Notierung stehen.

Auf ein Projekt zu setzen, das bereits funktioniert, verkürzt den Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis am schnellsten. Das ist der Ansatz hinter Pepeto und der Grund, warum dieser Token ein Potenzial mitbringt, das die meisten Vorverkäufe nicht erreichen. Die drei Börsenwerkzeuge sind fertig gebaut und ab dem Moment der Notierung einsatzbereit. Frühe Halter bekommen Zugang zu einem Tauschmodul ohne Gebühren, zu einer Bridge, die Werte zwischen Blockchains bewegt, und zu PepetoAI, das Risiken vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet.

Die Werkzeuge übernehmen die eigentliche Arbeit, senken Gebühren, verbinden Chains und markieren Gefahren, bevor sie das Wallet erreichen. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe hat das Projekt aufgebaut, und ein früherer Binance Fachmann sitzt im Entwicklerteam. Sicherheit kommt hier von SolidProof, weil die Prüfer den vollständigen Code kontrolliert und bestätigt haben, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Diese Bauqualität macht aus einem Vorverkauf ein Projekt, zu dem Händler immer wieder zurückkehren.

Und wenn Wallets aus allen Ecken des Marktes zu Pepeto greifen wie zu ihrer Chartsoftware, wächst der Kaufdruck weiter. Über 10,38 Millionen Dollar Kapital sind bereits zu einem Preis von 0,000000188 Dollar eingestiegen. Die erwartete Binance Notierung liegt nach Projektangaben in Tagen und nicht in Monaten. Wer jetzt zögert, kauft denselben Token später zu einem Preis, den die Notierung gesetzt hat. Ein stiller Vorverkauf zieht Geld von Wallets an, die sich vor der Masse bewegt haben, bevor eine Notierung alles darüber neu bewertet.

Fazit

Beim Bitcoin Kurs entscheiden in den nächsten Tagen die Fondsflüsse, die Zinserwartungen und die Zone um 76.000 Dollar. Der Markt zahlte immer den Wallets am meisten, die sich bewegt haben, bevor der Chart allen anderen Sicherheit signalisierte. Ether zu 0,31 Dollar im Vorverkauf von 2014 gegenüber rund 2.400 Dollar heute zeigt, wie so ein Fenster aussieht, sobald es zu ist. Die Richtung zeigt nach oben, doch die Ergebnisse, die ein Depot verändern, kommen aus Positionen, auf die niemand geschaut hat. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, handelt heute. Sobald der Vorverkauf in die Notierung übergeht, gehört der heutige Einstiegspreis zu einem anderen Zyklus, und wer jetzt kauft, hält ihn bereits.

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Häufig gestellte Fragen

Wie steht Bitcoin aktuell?

Bitcoin liegt bei rund 77.700 Dollar, mit Unterstützung zwischen 76.200 und 76.500 Dollar und Widerstand um 78.000 Dollar.

Warum schauen Anleger neben Bitcoin auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Vorverkaufspreis vor einer erwarteten Binance Notierung und damit einen Spielraum, den große Namen wegen ihrer Größe nicht bieten. Auf der offiziellen Pepeto-Website steht der aktuelle Stand des Vorverkaufs.