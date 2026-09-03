Eine leistungsstarke 5G-Modulplattform im Sub-6-GHz-Bereich mit Unterstützung für FRMCS-relevante Frequenzbänder ermöglicht eine frühzeitige Evaluierung mithilfe einer speziellen Entwicklungsumgebung.

Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat heute eine LGA-Version seiner RG660Qx-5G-Modulserie vorgestellt, einer leistungsstarken Sub-6-GHz-5G-Modulplattform, die das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) unterstützt. In Verbindung mit einer speziellen Evaluierungsumgebung, bestehend aus einer Adapterplatine und einem EVB-Kit, ermöglicht das RG660Qx Geräteherstellern und Entwicklern von Bahntechnik eine frühzeitige Evaluierung und Erprobung des Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) und unterstützt so die Entwicklung im Vorfeld der Umstellung von GSM-R.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903203280/de/

Quectel expands RG660Qx 5G module capabilities for Future Railway Mobile Communication System evaluation and railway applications

Das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) ist der Kommunikationsstandard der nächsten Generation für den Schienenverkehr, der entwickelt wurde, um GSM-R in europäischen und internationalen Eisenbahnnetzen abzulösen. Das auf 5G-Technologie basierende FRMCS ermöglicht sichere Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die Zugsteuerung, die Signaltechnik, die betriebliche Kommunikation und missionskritische Eisenbahnanwendungen. Während die Eisenbahnbranche auf diesen Standard der nächsten Generation umstellt, investiert Quectel frühzeitig, um sicherzustellen, dass Kunden einen zuverlässigen Migrationspfad haben.

Um Tests, Evaluierungen und die frühzeitige Entwicklung der Interoperabilität von 5G-FRMCS zu ermöglichen, hat Quectel die Variante RG660Qx im LGA-Format entwickelt, die die Frequenzbänder n100 und n101 unterstützt. Dazu gehört ein Evaluierungskit, das das Testen und Bewerten der FRMCS-Funktionalitäten auf Geräteebene beschleunigt. Das Modul und das Evaluierungskit werden nach Abschluss der Validierung allen Kunden auf Anfrage zur Verfügung stehen. Darüber hinaus plant Quectel, mit wichtigen Akteuren der Eisenbahnbranche zusammenzuarbeiten, um Tests in einer frühen Phase zu initiieren.

"FRMCS stellt einen bedeutenden Wandel im Kommunikationsbereich dar, den die Bahnbranche in den kommenden Jahren durchlaufen wird, und wir möchten, dass unsere Kunden schon lange vor diesem Wandel darauf vorbereitet sind", sagte Leo Yao, Produktleiter bei Quectel Wireless Solutions. "Indem wir jetzt eine LGA-Variante und ein Evaluierungskit auf den Markt bringen, ermöglichen wir es unseren Kunden, bereits heute mit der Evaluierung von 5G-FRMCS, Interoperabilitätstests und der Entwicklung des Future Railway Mobile Communication System zu beginnen und so die Umstellung von GSM-R zu beschleunigen."

Die RG660Qx-Serie basiert auf den 5G-Modem-RF-Systemen X85 und X82 von Qualcomm Technologies, Inc. und bietet Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s sowie Unterstützung der Leistungsklasse 1.5 für eine erweiterte Abdeckung. Darüber hinaus bietet sie umfassende Unterstützung für Anwendungsfälle im Bereich des drahtlosen Festnetzzugangs mit hoher Kapazität und der Unternehmensnetzwerke.

Mehr Informationen über die Serie RG660Qx finden Sie hier.

Über Quectel

Quectels setzt sich leidenschaftlich für eine intelligentere Welt ein und treibt deshalb Innovationen im Bereich des Internets der Dinge (IoT) voran. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, WLAN- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quectel.com oder LinkedIn

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903203280/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com