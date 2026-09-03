Das Königreich Bahrain hat seinen Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet und damit eine neue Phase bei den Vorbereitungen für seine Teilnahme an der Weltausstellung eingeleitet.

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His Excellency Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, President of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities, and Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, at the ceremony.

Die Vereinbarung bildet den formellen Rahmen für die Teilnahme Bahrains an der Expo 2030 in Riad und ermöglicht es, die Vorbereitungen in allen wesentlichen organisatorischen und operativen Bereichen seiner Präsenz während der sechsmonatigen Veranstaltung voranzutreiben, darunter die Gestaltung des Pavillons, die Programme sowie die Besuchererlebnisse.

Der Teilnahmevertrag wurde in Bahrain von Talal Al-Marri, dem Vorstandsvorsitzenden der Expo 2030 Riad, im Namen der Expo 2030 Riad, und Seiner Exzellenz Scheich Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, dem Präsidenten der Behörde für Kultur und Altertümer von Bahrain, im Namen des Königreichs Bahrain unterzeichnet.

Seine Exzellenz Scheich Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Präsident der Behörde für Kultur und Altertümer von Bahrain, erklärte: "Die Teilnahme Bahrains an der Expo 2030 in Riad spiegelt die tief verwurzelten brüderlichen und historischen Bindungen zwischen dem Königreich Bahrain und dem Königreich Saudi-Arabien wider sowie die wachsende Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in einer Vielzahl von Bereichen."

Er fügte hinzu: "Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags stellt einen wichtigen Meilenstein in Bahrains Vorbereitungen auf die Expo 2030 in Riad dar und spiegelt das Engagement des Königreichs wider, eine aktive Rolle bei dieser globalen Veranstaltung zu übernehmen. Bahrain freut sich darauf, einen Beitrag zu präsentieren, der seine Identität, seine Errungenschaften und seine Zukunftsvisionen zur Geltung bringt und gleichzeitig seine Präsenz auf der internationalen Bühne weiter stärkt. Unser Ziel ist es, einen umfassenden nationalen Auftritt zu gestalten, der die Bedeutung der Veranstaltung und die globale Plattform widerspiegelt, die sie für den Kultur- und Wissensaustausch sowie den Aufbau von Partnerschaften bietet."

Talal Al-Marri, Chief Executive Officer der Expo 2030 Riad, erklärte: "Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags mit Bahrain stellt einen wichtigen Schritt bei den Vorbereitungen für die Expo 2030 in Riad dar und spiegelt die zunehmende Dynamik wider, mit der die teilnehmenden Länder nun von der Bestätigung ihrer Teilnahme dazu übergehen, konkret darzulegen, was sie 2030 in Riad präsentieren werden. Mit der Unterzeichnung der Teilnahmeverträge nimmt die Expo 2030 in Riad durch die Pavillons, Programme und Erlebnisse, die die teilnehmenden Länder den Besuchern bieten werden, zunehmend Gestalt an. Wir freuen uns darauf, in der nächsten Phase eng mit dem Team aus Bahrain zusammenzuarbeiten und mitzuerleben, wie eine unverwechselbare Beteiligung Gestalt annimmt eine, die Bahrains Vision, Kultur und Ambitionen widerspiegelt und zugleich das Gesamterlebnis der Expo 2030 in Riad bereichert."

Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags durch Bahrain stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Expo 2030 in Riad dar und leitet den Übergang von der Bestätigungs- und Vorbereitungsphase in die Planungs- und Umsetzungsphase ein. Von Bahrain wird zudem erwartet, dass es einen nachhaltigen Pavillon entwirft, der über die sechsmonatige Veranstaltungsdauer hinaus bestehen bleibt und Teil des "Global Village" wird einem zentralen Bestandteil des bleibenden Vermächtnisses der Expo 2030 in Riad.

Mehr als 145 Länder haben ihre Teilnahme an der Expo 2030 in Riad bestätigt, und im Zuge der fortschreitenden Vorbereitungen folgen nun nach und nach die offiziellen Teilnahmeverträge. Dazu gehört auch die kürzlich erfolgte Unterzeichnung des Teilnahmevertrags mit Frankreich im vergangenen Monat in Paris, am Rande des Besuchs Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Ministerpräsident, in Frankreich.

Diese Dynamik bei der internationalen Beteiligung baut auf der kürzlich erfolgten Unterzeichnung des See-Abkommens zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und dem Bureau International des Expositions (BIE) auf, das den rechtlichen und administrativen Rahmen für die Teilnahme von Ländern und internationalen Organisationen festlegt. Sie spiegelt zudem die greifbaren Fortschritte bei den allgemeinen Vorbereitungen für die Expo 2030 in Riad wider. Die Entwicklung des Expo-Geländes, der Infrastruktur sowie die Bauarbeiten schreiten zügig voran, parallel zur Weiterentwicklung der operativen Planung und der Konzeption einzigartiger Erlebnisse, die die Veranstaltung prägen und das Besuchererlebnis bereichern werden.

Die Expo 2030 in Riad wird vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" stattfinden. Die sechsmonatige Veranstaltung wird voraussichtlich mehr als 200 offizielle Teilnehmer zusammenbringen und 42 Millionen Besucher begrüßen. Mit nationalen Pavillons, einem kulturellen Rahmenprogramm, Innovationen und immersiven Erlebnissen wird die Expo 2030 in Riad eine globale Plattform für internationale Zusammenarbeit und Austausch bieten.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einem 6 Millionen Quadratmeter großen Gelände zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die jemals konzipiert wurden. Sie wird mehr als 200 offizielle Teilnehmer zusammenbringen und voraussichtlich 42 Millionen Besucher in fünf unterschiedlichen Stadtvierteln begrüßen.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen erschließen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, tägliche Aktivitäten und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Im Anschluss an die sechsmonatige Veranstaltung wird sich der Standort zu einem "Global Village" entwickeln, das weiterhin Besucher anziehen und zur dynamischen Stadtlandschaft von Riad beitragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

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