The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute mehrere Ernennungen in Führungspositionen im Markenbereich bekannt, nachdem Sandra Main, Global Brand President für La Mer und die Hautpflegemarken, demnächst in den Ruhestand treten wird.

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Justin Boxford, Global President, Luxury Beauty Brands, Erica Kwok, Senior Vice President and General Manager of Estée Lauder, and Magalie Parksuwan, Senior Vice President and General Manager, La Mer

Justin Boxford wird die neu geschaffene Position des Global President, Luxury Beauty Brands, übernehmen und sein Portfolio neben Estée Lauder, AERIN, Darphin Paris und Lab Series um La Mer erweitern.

Justin verfügt über umfangreiche Erfahrung bei La Mer, da er die Marke von 2017 bis 2022 leitete, bevor er die Führung bei Estée Lauder übernahm. Während seiner Amtszeit baute er das Produktportfolio von La Mer aus und diversifizierte es, stärkte die Luxusarchitektur des Unternehmens und baute die Präsenz der Marke auf digitalen und Omnichannel-Plattformen weiter aus. Heute ist La Mer die weltweit führende Luxus-Hautpflegemarke. In seiner erweiterten Funktion wird Justin das La Mer-Team leiten, das auf dem von Sandra geschaffenen soliden Fundament aufbaut und die Marke in ihr nächstes Kapitel führt.

Erica Kwok wird zur Senior Vice President und General Manager von Estée Lauder ernannt, der Flaggschiffmarke des Unternehmens, deren Portfolio luxuriöse Hautpflegeprodukte, Make-up und Düfte umfasst und Verbraucher in mehr als 150 Ländern erreicht.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Kosmetikbranche, darunter 15 Jahre bei der Marke Estée Lauder, bringt Erica eine starke Kombination aus strategischer Weitsicht, operativer Exzellenz und globaler Marktexpertise in diese Position ein. Sie wechselte 2021 aus dem Raum Asien/Pazifik zur globalen Marke und leitete in den vergangenen Jahren in einem erweiterten Aufgabenbereich die Bereiche Marketing, Produktentwicklung und globales Wachstum, wodurch sie dazu beitrug, einen stärker integrierten Ansatz für die wichtigsten Wachstumstreiber der Marke zu schaffen. Zudem spielte sie eine entscheidende Rolle bei den jüngsten Markteinführungen, darunter "Double Wear" und "Glimmer". Erica wird eng mit Justin zusammenarbeiten, während sie Estée Lauder in die nächste Phase des Unternehmens führt.

Magalie Parksuwan wird weiterhin als Senior Vice President und General Manager von La Mer tätig sein und direkt an Justin berichten. Darüber hinaus wird sie die Leitung von Darphin Paris und Lab Series übernehmen und dabei Pierre-Olivier Garcin, Senior Vice President und General Manager von Darphin Paris und Lab Series, unterstützen.

Magalie verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau globaler Luxusmarken in den Bereichen Hautpflege, Parfümerie und Make-up sowie über ein tiefgreifendes Verständnis der Verbraucher und Vertriebskanäle in den wichtigsten Märkten. Dank ihres strategischen Gespürs, ihrer Kreativität und ihrer Leidenschaft für Luxus ist sie bestens geeignet, La Mer in die nächste Wachstumsphase zu führen und gleichzeitig Darphin Paris und Lab Series weltweit weiter zu stärken.

"Diese Ernennungen spiegeln die außergewöhnliche Stärke unseres Führungskräftereservoirs sowie unser tiefes Engagement für die Förderung von Spitzenkräften aus den eigenen Reihen wider", erklärte Jane Hertzmark Hudis, Executive Vice President und Chief Brand Officer bei The Estée Lauder Companies. "Justin, Erica und Magalie bringen jeweils einzigartiges Fachwissen, bewährte Führungsqualitäten und eine große Leidenschaft für unsere Marken mit. Gemeinsam werden sie auf dem soliden Fundament dieser Unternehmen aufbauen, weiteres Wachstum und Innovation vorantreiben und unsere Marken für langfristigen Erfolg positionieren."

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Über The Estée Lauder Companies

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die DECIEM-Markenfamilie, zu der The Ordinary, NIOD, Avestan und Loopha gehören, und Balmain Beauty.

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