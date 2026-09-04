XRP Prognose September 2026, 170 Millionen Dollar ETF-Geld gegen eine Milliarde neue Token

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Die XRP Prognose für September beginnt mit zwei Zahlen, die sich widersprechen. In die US-Spot-ETFs flossen in elf Tagen rund 170,30 Millionen Dollar, allein am 1. September kamen 14,38 Millionen Dollar dazu. Am selben Tag gab Ripple eine Milliarde XRP aus der Treuhand frei. Der Kurs steht trotzdem nur bei rund 1,37 Dollar und hängt seit Tagen in derselben Zone fest. Anleger fragen sich, wer diesen Kampf gewinnt, das institutionelle Geld oder das frische Angebot.

XRP Prognose September 2026, institutionelles Geld trifft auf frisches Angebot

XRP notiert am 3. September nahe 1,37 Dollar und verteidigt die Unterstützungszone zwischen 1,35 und 1,38 Dollar. Der Kurs liegt über dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1,3055 Dollar und über dem 50-Tage-Durchschnitt bei 1,2112 Dollar. Nach oben blockiert die Linie eines fallenden Dreiecks bei rund 1,55 Dollar, wie Coinedition berichtet. Davor liegen Hürden bei 1,40 bis 1,43 Dollar und bei 1,50 Dollar. Der August brachte ein Plus von 28 Prozent und damit den stärksten Monat seit 2021.

Der Spot-ETF von Bitwise überschritt nach Montagsschluss die Marke von 500 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen, wie CryptoPotato berichtet. Alle US-Fonds zusammen kamen bis zum Ende der Vorwoche auf kumulierte Nettozuflüsse von 1,66 Milliarden Dollar. Allein in der Woche bis zum 28. August waren es 110,49 Millionen Dollar und damit der stärkste Wochenwert des Jahres. Dem steht die monatliche Freigabe gegenüber, denn Ripple verteilte am 1. September eine Milliarde Token, danach lagen noch rund 31,28 Milliarden XRP in der Treuhand.

Auf der Kette zeigt sich echte Nachfrage, denn zwischen 1,31 und 1,38 Dollar wechselten mehr als 4,8 Milliarden XRP den Besitzer. Für die XRP Prognose entscheidet nun die Abstimmung über den CLARITY Act am 15. September. Ein Tagesschluss über 1,55 Dollar öffnet den Weg Richtung 1,86 Dollar, ein Bruch unter 1,35 Dollar führt zurück Richtung 1,20 Dollar. Selbst die freundliche Variante bringt rund 35 Prozent, und wer größere Sprünge sucht, schaut deshalb längst auf eine andere Größenordnung.

XRP Prognose trifft auf Pepeto, wenn eine Brücke mehr wiegt als ein Prozentziel

Der Kryptomarkt belohnt frühe Einstiege, und der Presale von Pepeto zieht gerade ernsthaftes Kapital von Anlegern an, die das Projekt vor der Masse gefunden haben. Anders als Starts, die erst öffnen, wenn das Aufwärtspotenzial bereits vergeben ist, steckt dieses Projekt noch in der Presale-Phase. Genau dort entstehen erfahrungsgemäß die größten Gewinne.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte über Ethereum, BNB Chain und weitere Netzwerke in einem einzigen System. Dazu kommt PepetoSwap, eine Börse für Meme-Token-Trades ohne die Slippage der größeren Plattformen. Aufgebaut hat das Ganze ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Den gesamten Programmcode hat SolidProof vor dem Start des Presales geprüft und freigegeben, sodass Käufer nicht auf ein unbekanntes Vertragswerk vertrauen müssen und die Basis des Projekts jederzeit überprüfbar bleibt.

Der Token wird bei 0,000000188 Dollar verkauft, und eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Tausende Wallets haben zugegriffen, und das Tempo nimmt weiter zu, weil viele darin einen der größten Einträge dieses Zyklus sehen. Jede Presale-Stufe verknappt das Angebot und hebt den Boden an. Jede Stufe schließt schneller, je mehr Kapital ankommt, was bedeutet, dass der heute verfügbare Einstieg mit der nächsten Runde verschwindet. Wer die Stufen im Blick behalten will, findet alle Angaben direkt bei Pepeto auf der offiziellen Projektseite.

Das Tempo, das sich hier aufbaut, kennt der Markt aus Phasen kurz vor einem Handelsstart. Ein erwartetes Binance-Listing kann die Preisbildung vollständig neu setzen. In der Spanne zwischen Presale-Preis und Handelsstart steckt das Renditepotenzial, das ein Coin dieser Größenordnung so nicht mehr hergibt. Wer wartet, zahlt in aller Regel bereits den Preis der nächsten Stufe.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an ETF-Nachfrage und Regulierung gebunden, und beides bewegt sich langsam. Frühe XRP-Käufer, die aus kleinen Positionen große Vermögen gemacht haben, sagen bis heute, sie hätten am Anfang mehr kaufen sollen. Genau dieses Fenster steht rund um Pepeto derzeit offen. Ein Wert dieser Größe braucht Milliarden an neuem Kapital für zweistellige Prozente, während ein Presale im Bruchteil eines Cents ganz andere Rechnungen zulässt. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und ein Binance-Listing gilt als erwartet. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zum Listing, den die nächste Stufe bereits verkleinert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

XRP notiert bei rund 1,37 Dollar. Ein Tagesschluss über 1,55 Dollar öffnet den Weg Richtung 1,68 und 1,86 Dollar. Als wichtigster Auslöser gilt die Abstimmung über den CLARITY Act am 15. September.

Was ist der Pepeto Presale?

Der Pepeto Presale ist ein Token-Verkauf mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Angaben finden Sie auf https://pepetocoin.com.