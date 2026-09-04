Osnabrück (ots) -
Osnabrück. Nach ihrem viralen Instagram-Video über ein 250.000-Euro-Geschenk vom Staat legt die Berliner Flüchtlingsfamilie nach. Die tatsächliche Summe sei sogar noch höher gewesen: "Insgesamt hat unsere Familie den Staat nicht 250.000 Euro gekostet, sondern rund 400.000 Euro." "Wir hatten Angst, dass die Leute uns nicht glauben", sagte der Betreiber des Berliner "Zagros Grill" im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).
Die provokante Botschaft sei bewusst gewählt gewesen. "Menschen interessieren sich für Geld und Zahlen", sagte Hosseini. Mit der Kombination aus Migration, staatlichen Leistungen und einer hohen Summe habe er Aufmerksamkeit erzeugen wollen. "Ich wollte provozieren, damit das Video Aufmerksamkeit erregt." Die Strategie ging auf: Mehr als 1,9 Millionen Mal wurde das Video auf Instagram aufgerufen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6345368
Osnabrück. Nach ihrem viralen Instagram-Video über ein 250.000-Euro-Geschenk vom Staat legt die Berliner Flüchtlingsfamilie nach. Die tatsächliche Summe sei sogar noch höher gewesen: "Insgesamt hat unsere Familie den Staat nicht 250.000 Euro gekostet, sondern rund 400.000 Euro." "Wir hatten Angst, dass die Leute uns nicht glauben", sagte der Betreiber des Berliner "Zagros Grill" im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).
Die provokante Botschaft sei bewusst gewählt gewesen. "Menschen interessieren sich für Geld und Zahlen", sagte Hosseini. Mit der Kombination aus Migration, staatlichen Leistungen und einer hohen Summe habe er Aufmerksamkeit erzeugen wollen. "Ich wollte provozieren, damit das Video Aufmerksamkeit erregt." Die Strategie ging auf: Mehr als 1,9 Millionen Mal wurde das Video auf Instagram aufgerufen.
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