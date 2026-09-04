Die strategische Vereinbarung verbindet Pattons Technologien für industrielle Netzwerktechnik und Cybersicherheit mit alfanars Expertise im Bereich Energieinfrastruktur, um den Betrieb von Smart Grids und Umspannwerken in ganz Saudi-Arabien zu modernisieren

GAITHERSBURG, Maryland, und PARIS, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton LLC - ein in den USA ansässiger Entwickler von Technologien für industrielle Netzwerktechnik, Konnektivität und Cybersicherheit - hat heute eine strategische Kooperationsvereinbarung mit alfanar bekanntgegeben - einem führenden multinationalen Anbieter von Lösungen für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung.

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Modernisierung von OT- und IT-Netzwerken für Umspannwerke, Smart-Grid-Infrastruktur und kritische Betriebsprozesse im Energiesektor in ganz Saudi-Arabien.



Burton Patton mit Chadi Iskandar und Führungskräften von alfanar

Die Partnerschaft, die über alfanar Digital Solutions (ADS) und alfanar eDAS umgesetzt wird, umfasst industrielle Automatisierung, die Modernisierung von Smart Grids, digitale Umspannwerke und Cybersicherheit für kritische Infrastruktur - einschließlich der Integration von IIoT-Architekturen im Einklang mit Industrie-4.0-Standards, sicherer OT-Vernetzung, Cybersicherheit von Stromnetzen, Netzwerksegmentierung, der Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien in SCADA-Systemen und robuster Umspannwerksautomatisierung.

Wichtige Technologien von Patton

ConnectIT CIT-SFP - eine kompakte Serial-to-IP-Plattform, die die Integration von älteren RTUs, SCADA-Systemen, Schutzrelais und intelligenten elektronischen Geräten (IEDs) in moderne Ethernet/IP-Netzwerke ermöglicht, ohne dass bereits installierte Anlagen ausgetauscht werden müssen

- eine kompakte Serial-to-IP-Plattform, die die Integration von älteren RTUs, SCADA-Systemen, Schutzrelais und intelligenten elektronischen Geräten (IEDs) in moderne Ethernet/IP-Netzwerke ermöglicht, ohne dass bereits installierte Anlagen ausgetauscht werden müssen CopperLink CL-SFP - erweitert die Reichweite von Ethernet-Verbindungen über bestehende Kupferleitungen und beschleunigt so die IP-basierte Kommunikation

- erweitert die Reichweite von Ethernet-Verbindungen über bestehende Kupferleitungen und beschleunigt so die IP-basierte Kommunikation FiberPlex SFX Data Diode SFP-Module - hardwareseitig erzwungene, unidirektionale Cybersicherheitslösungen, die eine sichere Datenübertragung von OT-Systemen zu Überwachungsplattformen ermöglichen und gleichzeitig unbefugte Zugriffe aus der Gegenrichtung blockieren.



Die Vereinbarung gewährt alfanar zudem Zugang zur Special Projects Group von Patton sowie zu Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsentwicklung, Engineering und Fertigung für kundenspezifische Projekte, die den sich wandelnden Anforderungen an die Strominfrastruktur des Königreichs gerecht werden.

"Saudi-Arabien investiert weiterhin erheblich in die Modernisierung seiner Energieinfrastruktur und die Umsetzung der Ziele der Vision 2030", so Burton Patton, Chief Revenue Officer von Patton LLC. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit alfanar und darauf, mit unseren Produkten, unserer Kompetenz im Bereich IP-Netzwerke und unseren Engineering-Kompetenzen zur sicheren digitalen Transformation im gesamten Energiesektor des Königreichs beizutragen."

"Diese Kooperationsvereinbarung vereint sich ergänzende Kompetenzen, die für die Zukunft intelligenter Energiesysteme von entscheidender Bedeutung sind", so Chadi Iskandar, Vice President eDAS bei alfanar. "Gemeinsam werden wir unseren Kunden dabei helfen, die Einführung von Architekturen für Smart Grids, Automatisierung und digitale Umspannwerke zu beschleunigen und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten."

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Zusammenarbeit zwischen den USA und Saudi-Arabien, darunter das kürzlich geschlossene 123-Abkommen über die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Obwohl die Partnerschaft selbst nicht mit Nukleartechnologie in Zusammenhang steht, unterstreicht sie die Stärke der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen insgesamt.

Gemeinsam werden Patton und alfanar Möglichkeiten erschließen, die die Versorgungsinfrastruktur der nächsten Generation, intelligente Umspannwerke, sichere OT-Vernetzung sowie Initiativen zur intelligenten Stromübertragung und -verteilung voranbringen und damit zur Umsetzung der Vision 2030 beitragen.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

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