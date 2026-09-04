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Aurzen stellt auf der IFA 2026 den ZIP Pro vor: Den weltweit ersten dreifach faltbaren Full-HD-Taschenprojektor für den mobilen Lebensstil



04.09.2026 / 02:00 CET/CEST

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IRVINE, Kalifornien, 4. September 2026 /PRNewswire/ --Aurzen hat heute den ZIP Pro vorgestellt, den weltweit ersten dreifach faltbaren Full-HD-Taschenprojektor. Der ZIP Pro wurde für den mobilen Alltag entwickelt und vereint ein dreifach faltbares Design, native 1080p-Full-HD-Wiedergabe und tragbaren Betrieb in einem Gerät, wodurch er ein flexibleres Großbild-Erlebnis für den täglichen Gebrauch bietet. Als weltweit erster dreifach faltbarer Taschenprojektor führt der ZIP Pro ein neues Projektorformat ein, das auf Mobilität statt auf feste Aufstellung ausgelegt ist. Er wurde entwickelt, um Full-HD-Wiedergabe in Momenten und an Orten zu ermöglichen, an denen ein herkömmlicher Fernseher oder eine fest installierte Projektoranlage weniger praktisch ist, während die Einrichtung einfach und die Bauform leicht zu transportieren bleibt. Aurzen hat den ZIP Pro entwickelt, um die Kompromisse zu beseitigen, die tragbare Projektoren oft daran hindern, wirklich tragbar zu sein. Er verfügt über die weltweit erste 10,7 mm dünne optische Einheit, hat ein Volumen von nur 487 cm³ und wiegt 586 g. Seine charakteristische, dreifach faltbare Z-Form dient gleichzeitig als integrierter Mehrwinkel-Ständer, während der Time-of-Flight (ToF)-Autofokus und die Vierpunkt-Trapezkorrektur den Nutzern helfen, das Gerät mit minimalen Anpassungen aufzuklappen, aufzustellen und sofort mit dem Anschauen zu beginnen. Die Designphilosophie des ZIP Pro kommt in einer Formel zum Ausdruck, die direkt auf das Gerät eingraviert ist: Vmin ˜ Fmax / (? • ?) Für Aurzen fasst diese Formel den Kompromiss zwischen Größe, Helligkeit, optischer Effizienz und thermischer Effizienz zusammen. Anstatt die Helligkeit durch eine Vergrößerung, ein höheres Gewicht und einen höheren Kühlbedarf zu steigern, wurde der ZIP Pro so konzipiert, dass er 200 ANSI-Lumen und native 1080p-Full-HD-Auflösung in einer wirklich taschengroßen Form liefert. Das Ergebnis ist eine Bildleistung, die auf die Nutzung in abgedunkelten Räumen und am Abend abgestimmt ist, ohne dabei die Tragbarkeit zu beeinträchtigen, die das Produkt auszeichnet. Der ZIP Pro ist zudem so konzipiert, dass Anschluss und Wiedergabe für einen so kompakten Projektor noch direkter gestaltet sind. Er unterstützt AirPlay, Miracast, DLNA sowie Google Cast, während AirLink P2P die Bildschirmspiegelung auch ohne WLAN ermöglicht. Ein USB-C-Anschluss mit DP-Alt-Modus ermöglicht die direkte kabelgebundene Projektion von kompatiblen Smartphones und Laptops, und der ZIP Pro führt zudem als Branchenneuheit die direkte Typ-C-Projektion für die Nintendo Switch ein, unterstützt durch einen speziellen Spielmodus für schnellere Reaktionszeiten. Für den privaten und mobilen Genuss unterstützt der ZIP Pro eine Bilddiagonale von 60 bis 80 Zoll in abgedunkelten Umgebungen, mit zwei 2-W-Stereolautsprechern und einem flüsterleisen Betrieb von nur 24 dB. Ein branchenweit einzigartiger doppelter Bluetooth-Kopfhörerausgang ermöglicht es zwei Personen, gleichzeitig privat zuzuhören. Für "Mobile-First"-Inhalte füllt der vertikale Vollbildmodus die Wand mit vertikalen Videos ohne schwarze Balken, während ein branchenweit einzigartiges Smart-Touch-Display den Akkustand, den Verbindungsstatus und die Bedienelemente direkt auf dem Gerät anzeigt. Für den mobilen Einsatz verfügt der ZIP Pro über einen integrierten 38-Wh-Akku für bis zu 2,5 Stunden Wiedergabezeit und unterstützt 65-W-PD-Laden über USB-C, wodurch das Gerät zwischen den Einsätzen und an verschiedenen Orten leichter einsatzbereit gehalten werden kann. Merken Sie sich diesen Termin vor: Die Online-Präsentation von Aurzen für ZIP Pro wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal erstmals ausgestrahlt. Schauen Sie sich die vollständige Enthüllung auf youtu.be/GGA3hAlvdZc an. Der Aurzen ZIP Pro kann ab sofort auf aurzen.com zum Listenpreis von 629,99 US-Dollar und zu einem zeitlich begrenzten Einführungspreis von 579,99 US-Dollar vorbestellt werden. Informationen zu Aurzen Aurzen ist ein weltweiter Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie. Durch die Kombination von modernster Optiktechnik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design bietet Aurzen Produkte, die in jedem Raum ein Erlebnis wie auf einer großen Leinwand ermöglichen. Das Unternehmen war Vorreiter beim weltweit ersten dreifach faltbaren, wirklich tragbaren Projektor ZIP, und seine Designs wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, der G-Mark Award und der IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurzen.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aurzen-stellt-auf-der-ifa-2026-den-zip-pro-vor-den-weltweit-ersten-dreifach-faltbaren-full-hd-taschenprojektor-fur-den-mobilen-lebensstil-302869608.html



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