XRP Prognose September 2026 und warum der XRP Kurs an einer Schlüsselmarke hängt

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Die XRP Prognose bekommt neuen Zündstoff, denn der Kurs hat in 24 Stunden gut 3 Prozent zugelegt und notiert bei rund 1,37 Dollar. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Minus von 5 Prozent. Gleichzeitig flossen in der Woche bis zum 28. August 110,49 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, der stärkste Wochenwert des laufenden Jahres. Rund 60 Prozent der umlaufenden Menge liegen im Verlust, und die Bestände auf den Handelsplätzen sind auf ein Sieben-Jahres-Tief gerutscht. Hält diese Erholung, oder folgt der nächste Rücksetzer? Und wo liegt der größere Gewinn, wenn ein Coin bereits 85 Milliarden Dollar wiegt?

XRP Prognose zwischen ETF-Rekord und der Abstimmung am 15. September

Dieser Kurs liegt laut crypto.news immer noch etwa 71 Prozent unter dem Hoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Die Reserven auf den Handelsplätzen sind auf 1,7 Milliarden XRP gefallen, den niedrigsten Stand seit sieben Jahren. Wal-Adressen haben ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt.

Die sieben US-Spot-ETFs halten zusammen 977,92 Millionen XRP, etwa 1,6 Prozent der umlaufenden Menge. Auf der Angebotsseite gibt Ripple am ersten Tag jedes Monats eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei, wovon meist 200 bis 400 Millionen in den Handel gehen. Das ergibt jedes Jahr 2,5 bis 5,1 Milliarden Dollar an neuem Angebot. Für die XRP Prognose ziehen Angebot und Nachfrage damit in entgegengesetzte Richtungen.

Das Handelsvolumen lag laut BTC-ECHO bei 2,41 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Neuen Schub liefert Evernorth, dessen Nasdaq-Börsengang die SEC freigegeben hat und das mit 473 Millionen XRP startet. Am 15. September stimmt der US-Senat zudem über den CLARITY Act ab. Analysten erwarten den Monatsschluss zwischen 1,50 und 1,80 Dollar, der Sprung auf 2 Dollar verlangt rund 43 Prozent. Das ist solide für eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar, aber eben die Obergrenze dessen, was diese Größe hergibt.

XRP Prognose trifft auf Pepeto und die Rechnung einer frühen Position

Die XRP Prognose beantwortet damit nur die halbe Frage. Wer über solche Zuwächse hinausdenkt, sucht zwangsläufig eine Stufe tiefer, also dort, wo ein Projekt seine Bewertung erst noch aufbauen muss. Gefragt ist dabei kein weiterer Meme-Coin ohne Funktion, sondern ein Projekt, das Privatanlegern beim Schutz und beim Aufbau ihres Kapitals hilft. Genau als solche Handelsebene ist Pepeto gebaut.

Drei Werkzeuge sind bereits aktiv und decken jede Phase eines Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ab, und zwar schon vor dem erwarteten Listing bei Binance. Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jeden Trade von der Eröffnung bis zum Verkauf anhand von Live-Daten und meldet Gefahren, bevor sie Ihr Guthaben erreichen. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine streicht die Handelsgebühren auf jeder Position und über jede Chain hinweg, sodass der Gewinn in Ihrer Wallet bleibt statt bei einer Börse zu landen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Kapital ohne Wartezeit zwischen den Blockchains. Alle drei Funktionen sind dabei nur einen Klick entfernt.

Alle drei Werkzeuge arbeiten als ein verbundenes System, weshalb Sie für vollen Schutz keine getrennten Apps oder Börsen mehr brauchen. Im Team sitzt ein Entwickler, der am ursprünglichen Pepe-Meme-Coin mitgearbeitet hat. Die Sicherheit des Vorverkaufs stützt sich auf SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Code des Projekts kontrolliert und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde.

Eingesammelt hat das Projekt bisher mehr als 10 Millionen Dollar, der Tokenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar und klettert mit jeder weiteren Stufe. Auf der offiziellen Verkaufsseite können Sie nachvollziehen, wie schnell sich diese Stufen füllen. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, sichert sich genau den Abstand zwischen dieser Stufe und dem ersten Kurs am Handelsstart. Bei einem Schwergewicht wie XRP stehen an dieser Stelle 43 Prozent, bei einem Vorverkauf vor dem Listing könnte dort ein deutlich größerer Faktor stehen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an zwei Terminen, an der Abstimmung im Senat und an den weiteren Zuflüssen in die ETFs. Beides kann den Kurs bewegen, doch eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar deckelt das Ergebnis. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, weil der Einstieg noch vor dem ersten Listing liegt. Die Wallets im Vorverkauf zeigen dasselbe Muster an Überzeugung, das dieser Markt vor großen Ausbrüchen schon mehrfach gesehen hat. Die steigende Zahl der Käufer deutet darauf hin, dass viele bereits ahnen, was ein Listingtag auslösen kann. Sichern Sie sich Ihre Position, solange diese Stufe den niedrigen Preis noch hergibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose sieht den Monatsschluss zwischen 1,50 und 1,80 Dollar. Entscheidend sind die Senatsabstimmung zum CLARITY Act am 15. September und die weiteren ETF-Zuflüsse.

Warum beobachten Anleger Pepeto vor dem Börsenlisting?

Pepeto bietet einen Einstieg zum Vorverkaufspreis, drei bereits aktive Handelswerkzeuge und eine Prüfung durch SolidProof. Der Handelsstart bei Binance steht noch aus. Alle Angaben zum laufenden Vorverkauf finden Sie auf https://pepetocoin.com.