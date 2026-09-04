SHENZHEN, China, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO stellt am 31. August offiziell die MAGIC POD vor - ein neues Konzept, das entwickelt wurde, um das Bewusstsein für die bahnbrechende ARGUS Multi-Ohm Cartridge zu schärfen. Über die bloße Kombination mehrerer Widerstände in einer einzigen Cartridge hinaus erzielt die MAGIC POD bemerkenswerte Verbesserungen bei Geschmack und E-Liquid-Einsparung. Es handelt sich wirklich um einen Durchbruch und nicht um ein oberflächliches Feature.





Weltweit erste Multi-Ohm-Pod

Die ARGUS Multi-Ohm Cartridge entfaltet ihre Magie, indem sie drei Widerstände - 0,4O, 0,7O und 1,0O - in einer einzigen Cartridge vereint und damit die weltweit erste Multi-Ohm-Pod ist. Ausgestattet mit der Multi-Core-Elektroden-Technologie ermöglicht sie es den Nutzern, sowohl MTL- als auch RDL-Dampfstile zu erkunden, ohne die Cartridge wechseln zu müssen. Dabei ist jeder Widerstand auf unterschiedliche Geschmacksrichtungen abgestimmt:

0,4O - Kräftige Limonaden, Slush-Eis und Süßspeisen

Kräftige Limonaden, Slush-Eis und Süßspeisen 0,7O - Früchte und komplexe Mischungen

Früchte und komplexe Mischungen 1,0O - Minze, Tabak und Süßigkeiten



Egal, ob Sie einen bevorzugten Dampfstil haben oder noch auf der Suche nach Ihrer perfekten Übereinstimmung sind - eine Cartridge kann alles.





Entwickelt für Langlebigkeit

Angetrieben durch iCOSM CODE 2.0 und mit Golden Cotton - einem Material in Luft- und Raumfahrtqualität, das Temperaturen von bis zu 260 °C standhält und eine um 73 % höhere Hitzebeständigkeit als herkömmliche Watte bietet - bleibt jede Cartridge bis zu 30 Tage lang sauber und bietet eine E-Liquid-Haltbarkeit von bis zu 100 ml. Das Umschalten zwischen den Widerständen reduziert den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Cartridges um bis zu 15 % - und das bei gleichbleibendem Geschmack vom ersten bis zum letzten Zug.

Medien- und Nutzerlob

Seit ihrer Veröffentlichung hat die MAGIC POD breite Anerkennung von Medien und Nutzern erhalten. Über 10 führende internationale Dampf-Publikationen haben ihre Bewertungen abgegeben.





Erfüllt alle Ihre Bedürfnisse

Die MAGIC POD ist vollständig mit der gesamten ARGUS-Serie kompatibel. Die Flaggschiff-ARGUS G4 unterstützt alle drei Widerstände, während über 20 weitere ARGUS-Geräte die 0,7O- und 1,0O-Modi unterstützen. Anstatt drei separate Cartridges mit unterschiedlichen Widerständen mit sich zu führen und auszutauschen, benötigen Sie nur eine. Das ist die klügere Wahl für Ihren Geldbeutel.

Magie oder Gimmick? Probieren Sie es selbst aus.

Über VOOPOO

Die Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd. ist ein globales Dampftechnologie-Unternehmen, das nach einer nutzerzentrierten Philosophie arbeitet und sich verpflichtet hat, Nutzern weltweit innovative, hochwertige und personalisierte Produkterlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf VOOPOO.

Warnung: Dieses Produkt kann zusammen mit E-Liquids verwendet werden, die Nikotin enthalten, eine stark süchtig machende Substanz.

Unternehmen: VOOPOO

Ansprechpartner: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com

Telefon: 18501548754

Website: www.voopoo.com

Stadt: Shenzhen

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/583b30e1-40d5-42c7-9fe0-f126066043e4/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84f30796-5482-4d5b-b210-1bcacfe63993/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1efbfe7-6bca-48da-8c65-90d296c7ba44/de