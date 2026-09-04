XRP Prognose 2026, XRP Kurs steigt auf 1,37 Dollar vor dem CLARITY-Vote am 15. September

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Die XRP Prognose hängt an einem einzigen Datum. Am 15. September stimmt der US-Senat darüber ab, ob die Debatte über den CLARITY Act fortgesetzt wird, und dieses Gesetz würde XRP unter Bundesrecht als Rohstoff einstufen. Der Kurs steht am 3. September bei 1,37 Dollar, ein Plus von 2,69 Prozent in 24 Stunden, nachdem die Spot-ETFs am 1. September 14,38 Millionen Dollar an Nettozuflüssen verbucht hatten. Gleichzeitig verließen rund 500 Millionen XRP die Börse Binance. Die Nachfrage ist also da, die rechtliche Entscheidung fehlt noch. Welche Seite behält recht, wenn die Abstimmung fällt?

XRP Prognose zwischen CLARITY Act, ETF-Zuflüssen und der Marke von 1,40 Dollar

XRP kommt aus einem starken August. Vom Zyklustief bei 0,9877 Dollar am 17. August legte der Kurs zeitweise um mehr als 50 Prozent zu und erreichte zwischen dem 19. und 22. August rund 1,66 Dollar. Danach zwangen erzwungene Schließungen gehäbelter Positionen den Markt zurück auf 1,44 Dollar. Nach Daten von CoinGecko notiert XRP am 3. September bei 1,37 Dollar, ein Plus von 2,69 Prozent in 24 Stunden. Die Bewertung liegt damit bei rund 85,7 Milliarden Dollar.

Die Nachfrage über regulierte Produkte bleibt bestehen. Nach Daten von SoSoValue flossen den XRP-Spot-ETFs am 1. September netto 14,38 Millionen Dollar zu, obwohl alle gelisteten Produkte an diesem Tag Verluste auswiesen. Laut CoinGape stieg das Optionsvolumen um 119,68 Prozent auf 2,75 Millionen Dollar, und das offene Interesse kletterte auf 78,15 Millionen Dollar. Der Widerstand liegt bei 1,40 Dollar, darüber warten 1,50 und 1,60 Dollar.

Alles hängt nun am 15. September. Ein erfolgreicher Cloture-Vote könnte den Weg über 1,40 Dollar öffnen und bei anhaltend positiver Stimmung 1,75 Dollar in Reichweite bringen. Polymarket bewertet die Chance auf ein Durchkommen des Gesetzes allerdings nur mit rund 20 Prozent. Damit steht der XRP Kurs vor einem Ereignis, das er selbst nicht steuern kann, und das bei einer Bewertung von rund 86 Milliarden Dollar. Genau deshalb rotiert Kapital gerade in Bereiche mit kürzeren Zeitfenstern und deutlich mehr Luft nach oben.

XRP Prognose trifft Pepeto und einen eigenen Risiko-Scanner

Rund 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung setzen der Rechnung eine natürliche Grenze. Selbst ein Sprung auf 1,86 Dollar bleibt die zähe Art von Rendite, während das Ergebnis an einer Abstimmung im Senat hängt. Wer kürzere und planbarere Zeitfenster sucht, landet fast zwangsläufig beim Presale-Markt. Dort zieht Pepeto seit Wochen Kapital an.

In einem Markt voller plötzlicher Umkehrungen und schneller Kursausschläge gibt Pepeto Händlern drei Werkzeuge, die jeden Schritt eines Trades abdecken. PepetoAI liest das Risiko jedes Tokens vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet die Gefahr, bevor sie die Wallet erreicht. Die gebührenfreie Swap-Engine wickelt Orders über alle Ketten ab, ohne einen Cent zu berechnen. Die Cross-Chain-Bridge trägt Werte dorthin, wo der Handel sie gerade braucht.

Der Token kostet im Presale 0,000000188 Dollar, und eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Weil die Rundenpreise mit jeder Stufe steigen, belohnt die Struktur die frühesten Wallets. Die wachsende Gemeinschaft früher Halter geht davon aus, dass das erwartete Binance-Listing den Token vom heutigen Einstieg aus deutlich höher bewerten könnte. Entwickelt wurde das Projekt von dem Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin.

Für die Sicherheit steht SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Presale für die ersten Käufer geöffnet wurde. Wie weit der heutige Einstieg unter dem Kurs liegt, den ein Listing setzt, ist die Rechnung, die jede Wallet in diesem Zyklus einmal gesehen haben sollte. Wer jetzt kauft, zahlt den Rundenpreis, wer später kommt, den Börsenpreis. Die laufenden Zahlen zur Runde stehen direkt bei Pepeto. Das Fenster schließt sich mit jeder Stufe ein Stück weiter.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an den 15. September gebunden, und die Katalysatoren sind echt. Wer im letzten Zyklus große Depots aufgebaut hat, war selten klüger, sondern meist nur schneller. Die besten Presale-Runden füllen sich in Tagen, und der Preis klettert mit jeder Stufe. Aus rund 86 Milliarden Dollar heraus kann XRP diese Art von Bewegung schlicht nicht mehr liefern. Frühes DOGE bei 0,0002 Dollar und frühes SHIB sind an Millionen Anlegern vorbeigezogen, weil sie gewartet haben. Das Fenster von Pepeto dürfte sich auf dieselbe Weise schließen, leise und ohne zweite Runde für alle, die einen Tag zu lang überlegt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Analyse zu XRP für September 2026?

Das nächste Ziel liegt bei 1,40 Dollar und danach bei 1,75 Dollar, falls der CLARITY Act am 15. September die Cloture-Abstimmung übersteht.

Warum beobachten XRP-Anleger gerade Pepeto?

Pepeto verbindet drei fertige Handelswerkzeuge mit einer Prüfung durch SolidProof und einem erwarteten Binance-Listing, und der Einstieg liegt weit unter dem Kurs, den eine Börse später festlegt. Den aktuellen Stand der Runde zeigt pepetocoin.com, die offizielle Projektseite unter pepetocoin.com.