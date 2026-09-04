Die MultiBank Group wurde auf der Money Expo India 2026 mit dem Most Regulated Global Financial Derivatives Institution Award ausgezeichnet.

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MultiBank Group has won the Most Regulated Global Financial Derivatives Institution Award at Money Expo India 2026.

Die Auszeichnung unterstreicht das starke globale regulatorische Rahmenwerk der MultiBank Group, die über mehr als 18 regulatorische Lizenzen auf fünf Kontinenten verfügt, einschließlich der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Bundesanstalt für Finanzüberwachung (BaFin), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sowie der Capital Market Authority (CMA) der Vereinigten Arabischen Emirate, was ihr langjähriges Engagement für Unternehmensführung, Compliance und Transparenz widerspiegelt.

Mit dieser jüngsten Auszeichnung erweitert die MultiBank Group ihr wachsendes Portfolio von mehr als 80 internationalen Branchenauszeichnungen in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Handelstechnologie, vorbildliche Regulierungspraxis und Kundenservice.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, zu der Auszeichnung: "Es ist uns eine Ehre, auf der Money Expo India 2026 diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Regulierungsfragen waren schon immer ein zentraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und unser umfangreiches Portfolio an Lizenzen sowie unsere langjährige Erfolgsbilanz im Regulierungsbereich sind ein Beleg für die Standards, die wir in unseren weltweiten Geschäftsaktivitäten einhalten. Diese Anerkennung bestärkt uns einmal mehr in unserem Engagement, unseren Kunden ein sicheres, transparentes und technologiegestütztes Handelsumfeld zu bieten."

Die Money Expo India 2026 brachte mehr als 20.000 Besucher und über 300 Aussteller aus mehr als 30 Ländern zusammen und bot eine Plattform für Diskussionen rund um Handel, Investitionen, Fintech-Innovationen und Vermögensverwaltung.

Die Teilnahme der MultiBank Group an der Veranstaltung bot zudem die Gelegenheit, mit Händlern, Investoren und Interessenvertretern der Branche in Indien in Kontakt zu treten und ihre Finanzprodukte, Handelstechnologien sowie ihre globalen Kompetenzen zu präsentieren.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die im Jahr 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensgruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet ihren Kunden eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Unternehmensgruppe ermöglichen einen Hebel von bis zu 1000:1 für eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde für ihre herausragenden Handelsleistungen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften bereits mit über 80 Awards aus dem Finanzbereich ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group unter www.multibankgroup.com.

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