Diese Ernennung stärkt HARMAN Automotiveim Zeitalter der KI-gestützten Erlebnisse

HARMAN International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd. und ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das KI-gestützte Produkte, Software und koordinierte Nutzererlebnisse für die Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte bereitstellt, gab heute bekannt, dass Dr. Thomas Irawan am 1. Oktober 2026 als Chief Operating Officer und designierter President von HARMAN Automotive in das Unternehmen eintreten wird

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In dieser neuen Funktion wird Dr. Irawan die operative Leitung von HARMAN Automotive übernehmen und die tägliche Geschäftsabwicklung sowie die geschäftliche Leistung des Geschäftsbereichs überwachen. wird zudem Mitglied des Führungsteams von HARMAN werden.

Christian Sobottka, Chief Executive Officer von HARMAN, wird weiterhin als President von HARMAN Automotive fungieren und dort die langfristige Strategie des Geschäftsbereichs, wichtige Transformationsinitiativen, die geplante Integration des ZF-ADAS-Geschäfts nach Abschluss der Transaktion sowie strategische Kunden- und Partnerbeziehungen leiten. Im Rahmen eines geplanten Führungswechsels wird Dr. Irawan schrittweise die Verantwortung für die operative Leitung und die geschäftliche Leistung des Geschäftsbereichs übernehmen.

Da sich die Automobilindustrie zunehmend in Richtung KI-gestützter, softwaredefinierter Fahrerlebnisse entwickelt, hängt der Wettbewerbsvorteil immer stärker davon ab, wie nahtlos sich die Technologien für Automobilhersteller und Verbraucher miteinander verbinden lassen. HARMAN ist in einer einzigartigen Position, um künstliche Intelligenz, Software, Konnektivität, Cockpit-Technologien und fortschrittliche Ingenieurskunst zu integrierten Lösungen zu vereinen und die Ernennung von Dr. Irawan stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, diese Vision umzusetzen.

"Die nächste Generation der Automobilinnovation wird sich durch die Umsetzung auszeichnen", sagte Christian Sobottka, CEO von HARMAN und President von HARMAN Automotive. "Thomas vereint in sich jene seltene Kombination aus strategischer Weitsicht, operativer Exzellenz und fundiertem Software-Fachwissen, die erforderlich ist, um ein Unternehmen von der Größe und mit den Zielen von HARMAN Automotive zu leiten. Dieses Führungsmodell stärkt insgesamt unsere Fähigkeit, Projekte zügig umzusetzen, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen und die nächste Ära der intelligenten Mobilität mitzugestalten."

Dr. Irawan wechselt von ETAS, einem weltweit tätigen Anbieter von Automobilsoftware, Middleware und Entwicklungslösungen, zu HARMAN, wo er als President und Chairman tätig ist. Während seiner Laufbahn bei ETAS und Bosch hatte er leitende Führungspositionen in den Bereichen softwaredefinierte Fahrzeugtechnologien, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Fertigung, Qualitätssicherung und globale Betriebsabläufe inne. Er hat bedeutende Unternehmensumgestaltungen und Initiativen zur Geschäftsausweitung geleitet.

Ab dem 1. Oktober wird Dr. Irawan die operative Leitung von HARMAN Automotive übernehmen und damit die Verantwortung für den Geschäftsrhythmus, die Umsetzung und die Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs in den Bereichen "Intelligent Cockpit", "Car Audio", "Connectivity" und "Automotive Engineering Services" sowie für die "Global Customer Groups" tragen. Nach Abschluss der noch ausstehenden Übernahme des ZF-ADAS-Geschäfts wird voraussichtlich auch diese Organisation in seinen operativen Zuständigkeitsbereich fallen.

"HARMAN verfügt über die einzigartige Fähigkeit, sich rasch wandelnde Verbrauchererwartungen in Automobiltechnologien umzusetzen, die die Qualität, Zuverlässigkeit und technische Exzellenz aufweisen, die unsere Kunden erwarten", sagte Dr. Irawan. "Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden, während wir unsere Kompetenzen ausbauen, unsere Kundenbeziehungen vertiefen und Fahrer sowie Fahrgästen sicherere, intuitivere und lohnendere Erlebnisse bieten."

Über Dr. Thomas Irawan

Tritt am 1. Oktober 2026 bei HARMAN als Chief Operating Officer von HARMAN Automotive ein.

Zuletzt war er als President und Chairman von ETAS tätig.

Er verfügt über umfassende Führungserfahrung in den Bereichen softwaregesteuerte Fahrzeuge, ADAS, Fertigung, Qualitätssicherung und globale Betriebsabläufe.

Er hat im Laufe seiner Karriere weltweit tätige Softwareunternehmen geleitet und operative Umstrukturierungen sowie strategische Initiativen zur Geschäftsausweitung vorangetrieben.

Er wird Mitglied des Senior Leadership Teams von HARMAN werden.

Über HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle-Audio und Automobiltechnik. Wir schaffen intelligente Erlebnisse, die das Leben der Menschen unterwegs, zu Hause, auf der Bühne und überall dazwischen bereichern. Unsere legendären Audiomarken darunter JBL, Harman Kardon, AKG, Bowers Wilkins, Denon und Marantz bieten Verbrauchern und Fachleuten aus dem Audio- und Videobereich weltweit erstklassigen Klang. Weltweit vertrauen mehr als 50 Millionen Fahrzeuge auf die Technologien von HARMAN, um sicherere, intelligentere und intuitivere Erlebnisse im Fahrzeuginnenraum zu ermöglichen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd. beschäftigt HARMAN weltweit rund 27.000 Mitarbeiter.

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