Erweitertes Kalipotenzial...: Millennial Potash: 6,01 Mrd. Tonnen Mineralressourcen - BA-006 erweitert den Footprint Richtung Küste

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BA-006 zeigt nach vorläufiger Kernprotokollierung rund 80 m kumulative Kalimineralisierung südwestlich des bisherigen MRE-Gebiets. MRE-Update, DFS und ESIA sind die nächsten Schlüsselmarken.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 04. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kali wird zunehmend zu einer Frage der Versorgungssicherheit. 2024 entfielen nach Natural Resources Canada rund 70,5% der weltweiten Kaliumchlorid-Produktion auf Kanada, Russland und Belarus. Bei den Exporten kamen diese drei Länder zusammen sogar auf knapp 77%. Gleichzeitig wurde Potash im November 2025 offiziell in die US-Liste kritischer Mineralienaufgenommen. Für einen Rohstoff, der vor allem als Pflanzennährstoff in Düngemitteln eingesetzt wird, rückt damit neben dem Preis zunehmend die Herkunft der Versorgung in den Fokus.

Genau hier setzt Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) an. Das "Banio'-Projekt in Gabun verbindet eine große berichtete Mineralressource mit einem Landpaket, das bis an den Atlantik reicht. Dazu kommen laufende Entwicklungsstudien, ein erhöhter Projektanteil und neue Bohrdaten, die den bekannten mineralisierten Footprint nach Südwesten erweitern.

BA-006: rund 80 Meter kumulative Kalimineralisierung - vorläufig, aber strategisch relevant!

Die am 26. August gemeldete Bohrung BA-006 wurde am North Target bis 674 Meter Tiefeniedergebracht. Nach der bislang vorliegenden vorläufigen Kernprotokollierung durchteufte das Loch innerhalb der evaporitführenden Salzsequenz mehrere Carnallitit-/Halit-Lagen mit zusammen rund 80 Meter kumulativer Kalimineralisierung. Detaillierte Kernprotokollierung, Downhole-Geophysik, Probenahme und Laboranalysen waren zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht abgeschlossen.

Geologisch sind mehrere Punkte interessant: BA-006 wurde näher zur Küste und südwestlich der vorherigen Bohrungen niedergebracht. Nach Unternehmensangaben wurden erstmals die Evaporitzyklen IX und X angetroffen, dies könnte auf zusätzliche Kalihorizonte weiter westlich hindeuten. Zudem endete die Bohrung aus technischen Gründen noch in kaliführender Mineralisierung, sodass das System in der Tiefe offen bleibt.

Quelle: Millennial Potash Corp.

Für Anleger ist die Abgrenzung entscheidend: BA-006 erweitert nach Unternehmensangaben den bekannten mineralisierten Footprint südwestlich des bisherigen "Mineralressourcen'-Gebiets - sie stellt aber noch keine zusätzliche Mineralressource dar. Ob daraus zusätzliche Tonnage abgeleitet werden kann, sollen erst Analysen, geologische Interpretation und eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zeigen.

6,01 Mrd. Tonnen Mineralressourcen bilden die Ausgangsbasis!

Die aktuelle, nach NI 43-101 berichtete Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 11. November 2025 umfasst 648,19 Mio. Tonnen "gemessene'-Mineralressourcen mit 15,72% KCl, 1,80454 Mrd. Tonnen "angezeigte'-Mineralressourcen mit 15,57% KCl sowie 3,55949 Mrd. Tonnen "vermutete'-Mineralressourcen mit 15,61% KCl. Damit verfügt "Banio' über rund 6,01 Mrd. Tonnen berichtete Mineralressourcen, allein die "Gemessenen und Angezeigten' summieren sich auf rund 2,45 Mrd. Tonnen mit durchschnittlich 15,61% KCl.

Quelle: Millennial Potash Corp.

Nach Unternehmensangaben deckt die aktuelle Mineralressource rund 5% der gesamten Projektfläche ab. Das ist kein Beleg dafür, dass sich die Mineralisierung über die übrige Fläche fortsetzt, unterstreicht aber die Bedeutung der laufenden Erweiterungsbohrungen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit.

Haute Banio und 80% Projektinteresse stärken die strategische Position!

Im Februar 2026 erhielt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die "Haute Banio'-Explorationsgenehmigung über 261,39 km². Dadurch wuchs die zusammenhängende Landposition um rund 20% auf nahezu 1.500 km². Teile der neuen Lizenz reichen bis an den Atlantik und verschaffen Zugang zu einem bestehenden Korridor in Richtung Mayumba. Das kann langfristig logistische Vorteile eröffnen.

Quelle: Millennial Potash Corp.

Parallel hat Millennial seinen wirtschaftlichen Zugriff auf "Banio' ausgebaut. Seit April 2026 hält das Unternehmen 80% an Equatorial Potash, das über die gabunische Tochter Mayumba Potasse 100% des Projekts hält. Nach Fertigstellung und Einreichung der "DFS' sowie den vertraglich vorgesehenen Bar- und Aktienzahlungen besteht ein definierter Weg zum Erwerb der verbleibenden 20%.

"PEA': attraktiver wirtschaftlicher Rahmen - die DFS muss ihn belastbarer machen!

Die "Preliminary Economic Assessment' ("PEA') von 2024 liefert einen ersten wirtschaftlichen Rahmen. Das Basisszenario modelliert 800.000 Tonnen granuliertes "MOP' pro Jahr, anfängliche Investitionen von 480 Mio. USD, Betriebskosten von rund 61,- USD je Tonne gMOP, einen nachsteuerlichen NPV(10) von 1,071 Mrd. USD, eine nachsteuerliche IRR von 32,6% und eine modellierte Amortisationszeit von 1,4 Jahren.

Bei dieser Produktionsrate schätzt die "PEA' eine Minenlaufzeit von rund 56 Jahren, wobei der "NPV' und "IRR' auf den ersten 25 Projektjahren beruhen. Wichtig: Die "PEA' ist vorläufig, basiert auf der wesentlich kleineren Ressourcenschätzung von 2024 und bezieht "vermutete'-Mineralressourcen ein. Es besteht keine Gewissheit, dass die modellierten Ergebnisse realisiert werden.

Genau deshalb ist die laufende "Definitive Feasibility Study' ("DFS') der zentrale nächste Schritt. Seit August unterstützen Micon International, Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC die Beschleunigung und Fertigstellung der "DFS'. ERCOSPLAN bleibt für geologische Expertise und Bohrunterstützung eingebunden. Die "DFS' soll unter anderem Lösungslaugung, Hydrogeologie, Kavernenverhalten, Prozessdesign, Energie-, Anlagen- und Hafenoptionen sowie Kosten und Wirtschaftlichkeit detaillierter untersuchen.

MRE-Update, Phase 3 und DFS: die nächsten messbaren Katalysatoren!

Die Daten aus BA-006 sollen in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die nach Unternehmensplanung bis Ende 2026 im Zusammenhang mit der "DFS' fertiggestellt werden soll. Parallel läuft das im Mai angekündigte Phase-3-Bohrprogramm mit vier kalispezifischen Bohrungen und insgesamt rund 4.000 Meter, das weitere Erweiterungsziele südlich und westlich der bisherigen Ressource testet.

Quelle: Millennial Potash Corp.

Neben der "DFS' läuft die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA') unter Führung eines Artelia-Konsortiums. "DFS' und "ESIA' sollen nach Unternehmensplanung bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Darauf aufbauend plant Millennial, die Unterlagen für einen Antrag auf eine Bergbaulizenz Anfang 2027 zu verwenden.

Finanzieller und politischer Rückenwind!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat seine Entwicklungsbasis 2026 zusätzlich gestärkt. Ende Januar schloss das Unternehmen eine Finanzierung über insgesamt 18,2875 Mio. CAD brutto ab. Im April erklärte das Management, für die geplanten Arbeiten an "DFS' und "ESIA' sowie die vorgesehenen Programme ausreichend finanziert zu sein. Das bezieht sich auf die aktuelle Entwicklungsphase - nicht auf die spätere Finanzierung eines Minenbaus und der erforderlichen Infrastruktur.

Zusätzlich hat die U.S. International Development Finance Corporation ("DFC') 3 Mio. USD an Projektentwicklungsunterstützung zugesagt, um die Machbarkeitsarbeiten zu unterstützen. Nach Darstellung der "DFC' sollen diese Arbeiten die technische, logistische und wirtschaftliche Grundlage für eine mögliche spätere "DFC'-Finanzierung von Aufbereitungsanlage und zugehöriger Infrastruktur schaffen.

Auch politisch erhält "Banio' Aufmerksamkeit. Beim Projektbesuch im Juli bekräftigte Gabuns Bergbauminister laut Unternehmensmeldung die Unterstützung der Regierung für die weitere Projektentwicklung und regionale Infrastrukturinitiativen. Zudem ist Potash seit November 2025 offiziell Teil der US-Liste kritischer Mineralien.

Fazit: BA-006 erweitert die geologische Story - jetzt zählen "MRE' und "DFS'!

"Banio' verbindet bereits heute Ressourcengröße, Atlantikzugang und einen klar definierten Entwicklungsplan. Rund 6,01 Mrd. Tonnen berichtete Mineralressourcen, ein 80%-Projektinteresse mit definiertem Weg zu 100%, laufende "DFS'- und "ESIA'-Arbeiten sowie die "DFC'-Unterstützung bilden eine belastbare Ausgangsbasis.

BA-006 fügt nun einen neuen geologischen Katalysator hinzu. Die vorläufig protokollierten rund 80 Meter kumulative Kalimineralisierung, die neu erkannten Evaporitzyklen IX und X und die offene Mineralisierung in der Tiefe sprechen für weiteres Explorationspotenzial südwestlich des bisherigen "MRE'-Gebiets.

Damit sind die nächsten Werttreiber klar überprüfbar: Laborergebnisse aus BA-006, weitere Bohrungen, aktualisierte Mineralressourcenschätzung, "DFS' und "ESIA'. Werden diese Meilensteine wie geplant erreicht und liefern belastbare Ergebnisse, könnte "Banio' seinen Entwicklungsstatus weiter verbessern und als potenzielle zusätzliche Kali-Lieferquelle am Atlantik strategisch an Bedeutung gewinnen.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Stand

Stand der redaktionellen Prüfung: 02.09.2026. Wesentliche Quellen: Millennial Potash Corp. - BA-006 (26.08.2026); aktualisierte MRE / NI-43-101 Technical Report (17.11. und 29.12.2025); Haute-Banio-Explorationsgenehmigung (24.02.2026); DFS-Start (13.01.2026); Phase-3-Start (12.05.2026); Erhöhung des Projektinteresses auf 80% (15.04.2026); Finanzierung (29.01.2026); Ministerbesuch (08.07.2026); PEA (23.04. und 06.06.2024); U.S. DFC - Banio project development support; Natural Resources Canada - Potash Facts; USGS - 2025 List of Critical Minerals. Intro-Bild: stock.adobe.com; Big Chance just ahead

Unternehmensnews wurden am 02.09.2026 erneut auf Aktualität geprüft. Die jüngste operative/technische Meldung auf der offiziellen News-Seite ist die BA-006-Mitteilung vom 26.08.2026. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden aus öffentlichen Unternehmensmeldungen und NI-43-101-Unterlagen übernommen; sie wurden von JS Research nicht eigenständig neu berechnet.

Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

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Diese Publikation ist eine bezahlte Marketingmitteilung / ein Advertorial und erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Emittenten einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. JS Research GmbH erhält für Erstellung und Verbreitung dieser Publikation eine Vergütung über SRC. Die Veröffentlichung ist keine unabhängige Finanzanalyse. Diese Fassung ist für die sachliche Managementprüfung vorgesehen; eine Management- oder QP-Freigabe dieser konkreten Artikelversion ist zum Zeitpunkt dieser Fassung nicht erfolgt.

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Interessen und Interessenkonflikte

Nach den im Ausgangsdokument enthaltenen Angaben bestehen im Kreis Jörg Schulte / JS Research GmbH / Mitarbeitende Aktienpositionen in Millennial Potash Corp.; für den verantwortlichen Autor und die JS Research GmbH besteht zum angegebenen Stichtag keine Netto-Long- oder Netto-Shortposition von 0,5% oder mehr am Emittenten. Für SRC liegen nach den vorliegenden Angaben ebenfalls keine offenzulegenden Netto-Positionen von 0,5% oder mehr vor. Millennial Potash hält keine Beteiligung von mindestens 5% an JS Research/SRC. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zum Emittenten bestehen nach den vorliegenden Angaben nicht. Künftige Transaktionen sind nicht ausgeschlossen. Die konkreten Positions- und Derivateangaben sind vor Veröffentlichung tagesaktuell intern zu bestätigen.

Technische Angaben / NI 43-101

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu Banio beruhen auf öffentlichen Unternehmensmeldungen und technischen Berichten. Die BA-006-Mitteilung vom 26.08.2026 wurde nach Angaben des Emittenten von Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt; die aktuelle MRE und die PEA beruhen auf den jeweils eingereichten technischen Berichten und den dort genannten Qualified Persons. Diese konkrete Artikelversion wurde noch nicht separat von einer Qualified Person genehmigt und ist für den Management-/QP-Review vorgesehen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Die PEA ist vorläufig und schließt vermutete Mineralressourcen ein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, unter anderem zu ausstehenden BA-006-Analysen, einer möglichen Ressourcenerweiterung, Phase-3-Bohrungen, einer aktualisierten MRE, DFS und ESIA, Genehmigungen, Infrastruktur- und Hafenlösungen, Finanzierung, potenzieller Minenentwicklung, Produktionsraten, Kosten und Absatzmöglichkeiten. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Planungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Gewissheit, dass geplante Meilensteine innerhalb der genannten Zeiträume erreicht, zusätzliche Mineralressourcen definiert oder die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit gesetzlich erforderlich oder freiwillig veranlasst.

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