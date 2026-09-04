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STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT CARESTER ZUR ENTWICKLUNG DER OXIDTRENNUNG UND 10-JAHRES-ABNAHMEVERTRAG



04.09.2026 / 05:55 CET/CEST

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PERTH, Australien, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Lindian Resources Limited ("Lindian" oder das "Unternehmen") (ASX: LIN) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Carester SAS ("Carester") einen Vertrag über Technologie- und Ingenieurdienstleistungen sowie einen langfristig bindenden Abnahmevertrag für die Entwicklung einer Oxid-Trennanlage abgeschlossen hat. Carester ist ein weltweit führender Spezialist für die Aufbereitung und Trennung von Seltenen Erden. Gemeinsam mit Tetra Tech Coffey ("Tetra Tech") wird Carester eine endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") für eine neue Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Oxidtrennung ("SX-Anlage") mit einer REO-Nennkapazität von 8000 Tonnen pro Jahr in Stepnogorsk, Kasachstan, vorantreiben, wobei der Abschluss der DFS für das 4. Quartal 2026 angestrebt wird. Lindian und Carester haben zudem einen langfristigen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren (10 Jahre sowie eine Verlängerungsoption um 5 + 5 Jahre) für eine Mischverbindung aus schweren Seltenen Erden ("SEGH") sowie ein Vorkaufsrecht ("RoFR") für Mischkarbonat aus schweren Seltenen Erden ("MHREC") abgeschlossen. Das Produkt aus schweren Seltenen Erden wird an die Caremag-Raffinerie in Lacq (Frankreich) geliefert, die sich umfangreiche Fördermittel der französischen und japanischen Regierung gesichert hat. Die Caremag-Raffinerie ist ein Joint-Venture-Projekt von Japan Organization for Metals and Energy Security ("JOGMEC"), Iwatani Corporation ("Iwatani") und Carester. MHREC wird aus Lindians MREC-Verarbeitungsanlage in Kasachstan geliefert ("CLP" oder "MREC-Anlage" oder "hydrometallurgische Anlage"). Das SEGH-Produkt wird zusammen mit separierten Oxiden von Neodym ("Nd") und Praseodym ("Pr") hergestellt. HIGHLIGHTS: REO-SX-Anlage mit einer Kapazität von 8000 tpa: Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für eine groß angelegte Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Oxidtrennung in Stepnogorsk, Kasachstan, wird gemeinsam mit Carester und Tetra Tech durchgeführt und soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden [1] .





Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für eine groß angelegte Anlage zur Lösungsmittelextraktion und Oxidtrennung in Stepnogorsk, Kasachstan, wird gemeinsam mit Carester und Tetra Tech durchgeführt und soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden . Verbindlicher langfristiger Abnahmevertrag für 70 % der SEGH-Mengen (zuzüglich MHREC-Vorkaufsrecht): anfängliche Laufzeit von 10 Jahren mit zwei weiteren Verlängerungsoptionen um jeweils fünf Jahre. Carester wird 70 % der SEGH-Produktion abnehmen und erhält ein Vorkaufsrecht (RoFR) auf 70 % der MHREC-Produktion von SARECO.





anfängliche Laufzeit von 10 Jahren mit zwei weiteren Verlängerungsoptionen um jeweils fünf Jahre. Carester wird 70 % der SEGH-Produktion abnehmen und erhält ein Vorkaufsrecht (RoFR) auf 70 % der MHREC-Produktion von SARECO. Höhere Vergütungsquoten für MHREC und SEGH: Die Preisgestaltung ist an den von Carester erzielten Preis gekoppelt und an einen etwaigen staatlich festgelegten Mindestpreis (Frankreich/Europa, USA oder Japan) für Seltenerdoxide für Magnete ("MREO") und Yttrium ("Y") gebunden, die in der Caremag-Anlage hergestellt werden.





Die Preisgestaltung ist an den von Carester erzielten Preis gekoppelt und an einen etwaigen staatlich festgelegten Mindestpreis (Frankreich/Europa, USA oder Japan) für Seltenerdoxide für Magnete ("MREO") und Yttrium ("Y") gebunden, die in der Caremag-Anlage hergestellt werden. Hohe, stark voneinander abweichende Marktpreise: Westliche Prognosen für Dy, Tb und Y von 541 US-Dollar/kg, 1988 US-Dollar/kg bzw. 383 US-Dollar/kg [2] im Vergleich zu den aktuellen AMI-Spotpreisen (249 US-Dollar/kg, 1127 US-Dollar/kg bzw. ca. 30 US-Dollar/kg). [3]





Westliche Prognosen für Dy, Tb und Y von 541 US-Dollar/kg, 1988 US-Dollar/kg bzw. 383 US-Dollar/kg im Vergleich zu den aktuellen AMI-Spotpreisen (249 US-Dollar/kg, 1127 US-Dollar/kg bzw. ca. 30 US-Dollar/kg). Mehrere höherwertige Erlösquellen: Die integrierte Plattform von Lindian bietet Zugang zu Monazitkonzentrat, MREC, SEGH und separierten MREOs, darunter wertvolles NdPr, Dysprosium (" Dy "), Terbium (" Tb ") und Yttrium (" Y ").





Die integrierte Plattform von Lindian bietet Zugang zu Monazitkonzentrat, MREC, SEGH und separierten MREOs, darunter wertvolles NdPr, Dysprosium (" "), Terbium (" ") und Yttrium (" "). Vertikale Integration von der Mine bis zum Oxid: schafft einen Weg vom hochwertigen Kangankunde-Monazitkonzentrat über die hydrometallurgische Aufbereitung bei SARECO hin zu NdPr-Oxid in Magnetqualität und SEGH-Karbonat.





schafft einen Weg vom hochwertigen Kangankunde-Monazitkonzentrat über die hydrometallurgische Aufbereitung bei SARECO hin zu NdPr-Oxid in Magnetqualität und SEGH-Karbonat. Starke Unterstützung durch die kasachische Regierung: Das REO-Trennprojekt mit einer Kapazität von 8000 tpa wurde als strategisch wichtig für Kasachstans Ambitionen im Bereich der Weiterverarbeitung Seltener Erden anerkannt, und das Ministerium für Industrie und Bauwesen hat seine Unterstützung für die Entwicklung zugesagt.





Das REO-Trennprojekt mit einer Kapazität von 8000 tpa wurde als strategisch wichtig für Kasachstans Ambitionen im Bereich der Weiterverarbeitung Seltener Erden anerkannt, und das Ministerium für Industrie und Bauwesen hat seine Unterstützung für die Entwicklung zugesagt. Potenziell attraktive, wettbewerbsfähige Kostenbasis: Der Industriekomplex in Stepnogorsk verfügt über eine bestehende Infrastruktur für Strom, Gas, Wasser, Schienenverkehr und Reagenzien sowie über qualifizierte Arbeitskräfte und eine lokale Schwefelsäureversorgung, wodurch sich erhebliche potenzielle Investitions- und Betriebskostenvorteile durch die Nutzung eines bestehenden Industriestandorts ergeben. Im Rahmen der SARECO-Transaktion wurden zwei Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von ca. 15 500 m² sowie weitere Gebäude, Bauten und Grundstücke gesichert.





Der Industriekomplex in Stepnogorsk verfügt über eine bestehende Infrastruktur für Strom, Gas, Wasser, Schienenverkehr und Reagenzien sowie über qualifizierte Arbeitskräfte und eine lokale Schwefelsäureversorgung, wodurch sich erhebliche potenzielle Investitions- und Betriebskostenvorteile durch die Nutzung eines bestehenden Industriestandorts ergeben. Im Rahmen der SARECO-Transaktion wurden zwei Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von ca. 15 500 m² sowie weitere Gebäude, Bauten und Grundstücke gesichert. Die SX-Anlage wird aus eigenen Mitteln finanziert: Cashflows aus den Kangankunde- und SARECO-Betrieben (Produktionsbeginn im 4. Quartal 2026) zusammen mit den Bankguthaben zum Geschäftsjahresende sowie den nicht in Anspruch genommenen Nico-Kreditlinien in Höhe von 125 Mio. AUD [4] .





Cashflows aus den Kangankunde- und SARECO-Betrieben (Produktionsbeginn im 4. Quartal 2026) zusammen mit den Bankguthaben zum Geschäftsjahresende sowie den nicht in Anspruch genommenen Nico-Kreditlinien in Höhe von 125 Mio. AUD . Skalierbares Verarbeitungszentrum für verschiedene Einsatzstoffe: Die SX-Anlage ist für die Aufnahme der SARECO-Produktlösung (" PLS ") und kompatibler MREC-Produkte von Drittanbietern ausgelegt, während Lindian weiterhin mehrere zusätzliche Rohstoffquellen für Seltene Erden in Kasachstan prüft. SX-Anlage ~1,5-mal so groß wie die SARECO-Anlage, um eine mögliche Erweiterung und die Verarbeitung von Rohstoffen von Drittanbietern zu ermöglichen.





Die SX-Anlage ist für die Aufnahme der SARECO-Produktlösung (" ") und kompatibler MREC-Produkte von Drittanbietern ausgelegt, während Lindian weiterhin mehrere zusätzliche Rohstoffquellen für Seltene Erden in Kasachstan prüft. SX-Anlage ~1,5-mal so groß wie die SARECO-Anlage, um eine mögliche Erweiterung und die Verarbeitung von Rohstoffen von Drittanbietern zu ermöglichen. Starke Nachfrage seitens der Endabnehmer nach SARECO MHREC, SEGH und REOs aus der SX-Anlage: Nachfrage seitens weiterer strategischer Akteure, Erstausrüster und Hersteller von Permanentmagneten aus Seltenen Erden. [1] Die REO-Nennkapazität der SX-Anlage bezieht sich ausschließlich auf die potenzielle Verarbeitungskapazität der SX-Anlage und stellt keine Prognose oder Vorhersage hinsichtlich der Menge an Mineralien dar, die aus den Projekten des Unternehmens gewonnen werden soll. Anleger, die sich über die Produktionsziele des Unternehmens informieren möchten, sollten die Machbarkeitsstudie des Unternehmens vom 1. Juli 2024 heranziehen. [2] Siehe CRU Special Report - ASX-Mitteilung (NTU) vom 15. September 2025, Dy/Tb-Preisprognosen: Adamas Intelligence - ASX:BRE vom 18. August 2026, Prognose für den Yttrium-Preis (Schätzungen von Petra). [3] Historische/aktuelle Spotpreise: Bloomberg / Asian Metal Index (AMI). [4] Siehe dazu die LIN-Mitteilung an die ASX "Quarterly Activities Report" vom 30. Juli 2026. Die geplante SX-Anlage stellt den nächsten wichtigen Schritt in Lindians Strategie für die nachgelagerte Verarbeitung dar und wird für die Herstellung von NdPr-Oxid in Magnetqualität sowie SEGH-Karbonat ausgelegt, wodurch Lindian seine Tätigkeit über die Produktion von Konzentrat und Mischkarbonat hinaus auf separierte, höherwertige Seltenerdprodukte für Magnete ausweitet. Lindian prüft zudem aktiv mehrere weitere Rohstoffquellen für Seltene Erden in Kasachstan, um eine höhere Auslastung und den künftigen Ausbau von SARECO sowie der geplanten REO-SX-Anlage mit einer Kapazität von 8000 tpa zu unterstützen. WEBCAST ZUM INVESTOREN-BRIEFING: Lindian veranstaltet am Donnerstag, dem 3. September 2026, um 14:00 Uhr Ortszeit in Sydney einen Webcast und ein Briefing für Investoren, bei dem der geschäftsführende Vorsitzende Robert Martin sowie die Direktoren Zac Komur und Teck Lim einen Überblick über die strategische Partnerschaft mit Carester für die REO-SX-Anlage mit einer Kapazität von 8000 tpa, die DFS, den langfristigen Abnahmevertrag und Lindians Strategie für Seltene Erden von der Mine bis zum Oxid geben werden. Das Briefing wird per Webcast übertragen und ist online abrufbar auf: https://ccmediaframe.com/?id=a5KJfZ0G Robert Martin, geschäftsführender Vorsitzender von Lindian, erklärte: "Die Vereinbarung mit Carester stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Lindians Strategie dar, weiter in die nachgelagerten Bereiche vorzudringen, um unsere Märkte zu erweitern und einen größeren Teil des Werts der von uns produzierten Seltenen Erden zu erschließen. Nach dem Erwerb von 100 % der SARECO-MREC-Anlage verfügen wir nun über eine etablierte Verarbeitungsplattform, auf der wir Mischkonzentrat aus Seltenen Erden und gemischte Seltenerdkarbonate herstellen können, während wir auf die Aufnahme der Produktion separierter Oxide hinarbeiten. "Carester bringt sowohl erstklassiges Know-how im Bereich der Trenntechnik als auch einen langfristigen Marktzugang für unsere Produktion von schweren Seltenen Erden mit. Die Caremag-Anlage wird mit 216 Millionen Euro aus französischen und japanischen Finanzmitteln gefördert und soll etwa 15 % der weltweiten Produktion von Dysprosium- und Terbiumoxid abdecken, was die strategische Bedeutung der von uns aufgebauten Lieferkette unterstreicht. "Phase 1 von Kangankunde liegt für die Inbetriebnahme im November dieses Jahres im Zeitplan, unsere vorbeugenden Wartungsprogramme bei SARECO laufen inzwischen im Hinblick auf die vollständige Inbetriebnahme im Oktober dieses Jahres, und sowohl die DFS für Phase 2 von Kangankunde als auch die DFS für die Oxidanlage sollen ebenfalls im Dezember dieses Jahres vorliegen, was Lindian damit als einen der wenigen weltweit wirklich vertikal integrierten Produzenten von der Mine bis zu separierten Oxiden positioniert." Der Präsident von Carester, Frédéric Carencotte, erklärte: "Diese strategische Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in Caresters konsequentem Einsatz für die Entwicklung einer sicheren, nachhaltigen und diversifizierten Seltenerdindustrie. Die etablierte SARECO-Verarbeitungsplattform von Lindian in Kasachstan wird in Verbindung mit unserer Trenntechnologie die langfristige Versorgung unseres französischen Werks mit MHREC- und SEGH-Rohstoffen sichern und zeigt, wie eine enge industrielle Zusammenarbeit die Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe stärken kann. Die bei SARECO verarbeiteten Aktau- und HREE-Rohstoffe werden wichtige Ausgangsstoffe für die Herstellung von DyTb-Oxiden für Hochleistungs-Permanentmagnete liefern." Erklärung des Ministeriums für Industrie und Bauwesen von Kasachstan: "Lindians Projekt zur Trennung von Seltenerdoxiden stellt einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung der Produktion Seltener Erden in Kasachstan dar und schafft zusätzliche Wertschöpfung im Land, indem es Caresters spezialisiertes Fachwissen im Bereich der Trennung Seltener Erden mit den etablierten hydrometallurgischen Kapazitäten Kasachstans verbindet. Das Projekt hat das Potenzial, Kasachstan eine wichtige Position in der globalen Lieferkette für Seltene Erden zu verschaffen und dabei Ressourcen, Verarbeitungskapazitäten und Märkte weltweit miteinander zu verknüpfen. Das Projekt zur Trennung von Seltenerdoxiden wird Kasachstan zudem seinem Ziel näherbringen, ein bedeutender Produzent von Permanentmagnetmaterialien zu werden, die für künstliche Intelligenz, Robotik, E-Mobilität und erneuerbare Energien zunehmend von entscheidender Bedeutung sind. Angesichts der strategischen Bedeutung des Projekts wird das Ministerium für Industrie und Bauwesen in Kasachstan die erforderliche Unterstützung leisten, um die erfolgreiche Entwicklung des Projekts zu fördern." Medienkontakt: Hannah Murphy

hannah.murphy@lindianresources.com.au

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