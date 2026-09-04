Die nächste Investitionswelle läuft längst. Milliarden fließen in neue KI-Rechenzentren, westliche Staaten sichern sich kritische Rohstoffe und Unternehmen automatisieren immer mehr Aufgaben, die bislang Menschen, Flugzeuge oder Hubschrauber übernehmen mussten. Für Anleger entstehen dadurch Chancen weit über die bekannten Technologiekonzerne hinaus. Besonders interessant sind Unternehmen, die Infrastruktur für diese Entwicklung bereitstellen.
Enthaltene Werte: CA92865M1023,CA8536061010,US15675D1037Den vollständigen Artikel lesen ...
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