Hamburg (ots) -Das Motto der 16. NDR Benefizaktion lautet: "Hand in Hand für Norddeutschland - MENTAL. STARK. FÜRS LEBEN. Eine NDR Aktion für junge Menschen mit dem Bündnis für mentale Gesundheit."Aktionspartner sind in diesem Jahr die sechs norddeutschen Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes e. V. unter dem Vorsitz des Hamburger Landesverbandes sowie das bundesweit agierende Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG). Das ABSG vereint unter seinem Dach allein in Norddeutschland mehr als 100 Netzwerkpartner für das Thema seelische Gesundheit.Mentale Gesundheit ist ein vielschichtiges Themenfeld von hoher gesellschaftlicher Relevanz insbesondere für junge Menschen. Die Zahlen sind alarmierend: Etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland lebt mit einer psychischen Störung. Ängste, ADHS, Depressionen, Lern-, Sucht- oder Essstörungen zählen dabei zu den häufigsten Diagnosen. Und es muss früh gehandelt werden, denn drei Viertel aller psychischen Störungen im Lebensverlauf beginnen bereits im Kindes- und Jugendalter (Quelle: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Das DRK und das ABSG bringen umfangreiche Expertise in das Thema ein und bieten vielfältige regionale Projekte und Hilfsangebote für junge Menschen, über die der NDR im Rahmen seiner Benefizaktion berichten wird.Mit seiner Benefizaktion unterstützt der NDR zum sechzehnten Mal wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. Die Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" wechseln jährlich. Seit 2011 haben die Menschen im Norden im Rahmen von "Hand in Hand in Norddeutschland" mehr als 53 Millionen Euro gespendet, damit konnten 3.000 Projekte und Hilfsangebote für Betroffene durch die Partner gefördert werden. Die Spenden fließen zu 100% direkt in die Projekte. Das Spendenkonto bei der Sozialbank ist bereits geöffnet: DE48 201 205 200 600 700 800.Weitere Informationen zur Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" finden Sie unter www.NDR.de/handinhand (http://www.ndr.de/handinhand).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6345379