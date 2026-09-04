Osnabrück (ots) -
Osnabrück. ZDF-Moderator Sven Voss hat FIFA-Präsident Gianni Infantino eine maßlose Kommerzialisierung des Sports vorgeworfen. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz) sagte der 50-Jährige: "Ich habe das Gefühl, er vergeht sich am Fußball." Mit Blick auf die WM-Aufstockung, Halbzeitshows und den geplanten Verkauf von Turnierrechten an Investoren zog der Moderator des "aktuellen sportstudios" zudem einen Vergleich mit dem seinerzeit schwer umstrittenen Ex-Verbandschef Sepp Blatter. "Ich hätte nie gedacht, dass es nach Sepp Blatter noch einmal schlimmer kommen könnte", sagte Voss gegenüber noz. Infantino treibe die wirtschaftliche Optimierung auf die Spitze, vergesse dabei jedoch die Fans. "Der Fußball gehört uns allen. Dieser Satz müsste in seinem Büro an der Wand stehen. Aber dort hängen schon so viele selbst verliehene Medaillen, dass man den Spruch gar nicht mehr lesen kann", sagte er noz.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6345378
Osnabrück. ZDF-Moderator Sven Voss hat FIFA-Präsident Gianni Infantino eine maßlose Kommerzialisierung des Sports vorgeworfen. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz) sagte der 50-Jährige: "Ich habe das Gefühl, er vergeht sich am Fußball." Mit Blick auf die WM-Aufstockung, Halbzeitshows und den geplanten Verkauf von Turnierrechten an Investoren zog der Moderator des "aktuellen sportstudios" zudem einen Vergleich mit dem seinerzeit schwer umstrittenen Ex-Verbandschef Sepp Blatter. "Ich hätte nie gedacht, dass es nach Sepp Blatter noch einmal schlimmer kommen könnte", sagte Voss gegenüber noz. Infantino treibe die wirtschaftliche Optimierung auf die Spitze, vergesse dabei jedoch die Fans. "Der Fußball gehört uns allen. Dieser Satz müsste in seinem Büro an der Wand stehen. Aber dort hängen schon so viele selbst verliehene Medaillen, dass man den Spruch gar nicht mehr lesen kann", sagte er noz.
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