DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +3,1% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli 09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European Central Bank" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +53.000 gg Vm zuvor: -23.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.