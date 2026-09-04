DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RÜSTUNGS-BETEILIGUNGEN - Die Bundesregierung setzt weiter auf einen Einstieg beim Panzerhersteller KNDS - und wird aus den Regierungsfraktionen zugleich zu weiteren Aktivitäten im Rüstungssektor gedrängt. "Wir sollten das Instrument der Staatsbeteiligungen häufiger und strategischer einsetzen", sagte der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz dem Background Sicherheit & Verteidigung von Tagesspiegel und Handelsblatt: "Zu einem bestimmten Grad lässt sich damit steuern, dass die hohen Investitionen in den Rüstungsbereich auch zum Erhalt oder zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen." Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter nannte es "zwingend", Schlüsselindustrien zu benennen und sie "durch strategische staatliche Beteiligungen zu entwickeln und nachhaltig abzusichern". Sie müssten dann "besonders vor Spionage und vor allem nicht-europäischen Investoren geschützt werden". (Tagesspiegel/Handelsblatt)

STROMNETZE - Nach den Anschlägen auf Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen setzt sich das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) für einen besseren Schutz der Stromnetze im Land ein. "Der russische Angriffskrieg, vermehrte Sabotageakte auf die Wirtschaft, aber auch zunehmende Extremwetterereignisse machen deutlich, dass sich Deutschland und die Wirtschaft auch mit Blick auf ihre kritische Infrastruktur, kurz KRITIS, besser wappnen müssen", sagte ein Ministeriumssprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Sabotagen gegen Kritische Infrastrukturen stellen aus Sicht des BMWE eine ernstzunehmende Gefahr dar", ergänzte er. (RND)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.