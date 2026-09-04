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Aurzen präsentiert "Unfold the Art" - ein neues, von Basquiat inspiriertes Kapitel für mobile Projektionen



04.09.2026 / 07:05 CET/CEST

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IRVINE, Kalifornien, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hat heute "Unfold the Art" vorgestellt, eine neue kreative Kollektion, die von Jean-Michel Basquiat inspiriert ist und die Vision der Marke von tragbarer Projektionstechnik in einen engeren Dialog mit Kunst, Design und dem Alltag bringt. Durch die Verbindung von Aurzens designorientiertem Ansatz für tragbare Geräte mit Basquiats kühner visueller Energie markiert die Initiative den Beginn einer langfristigen Plattform, die sich der Erforschung neuer Ausdrucksformen in Kunst, Raum und modernem Lebensstil widmet. Aurzen ist bekannt dafür, tragbare Projektoren in verschiedenen Umgebungen leichter zu transportieren, aufzustellen und zu genießen und sieht diese Sonderkollektion als natürliche Erweiterung seiner Designphilosophie. Mit "Unfold the Art" verbindet die Marke tragbare Technologie mit einer stärkeren visuellen Ausdruckskraft und einer ausdrucksstärkeren Atmosphäre. Die Kollektion basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass Alltagsgegenstände sowohl funktionell als auch emotional ansprechend sein können. Die klare, flexible Designsprache von Aurzen trifft auf die rohe Energie, die vielschichtige Symbolik und die unverwechselbare Unmittelbarkeit, die mit Basquiats ikonischer Bildwelt verbunden sind, und schafft so ein Projekt, das von Kontrast, Ausdruck und Persönlichkeit geprägt ist. "Aurzen war schon immer der Überzeugung, dass Technologie sich im Alltag leicht integrieren lassen und ein bedeutungsvolles Erlebnis bieten sollte", so Jason Zhang, Senior Director of Product bei Aurzen. "Mit dieser von Basquiat inspirierten Kollektion erkunden wir eine ausdrucksstärkere Seite." "Unfold the Art" ist nicht nur auf einen einmaligen Markteinführungsmoment ausgelegt, sondern wird sich zu einer umfassenderen kreativen Geschichte weiterentwickeln. Zukünftige Ausdrucksformen werden auf diesem Fundament aufbauen und untersuchen, wie sich tragbare Projektion zu Hause persönlicher, visueller und kulturell lebendiger anfühlen kann. Für Aurzen spiegelt diese Initiative das Engagement wider, nicht nur die Leistung der Projektion zu gestalten, sondern auch ihr Erscheinungsbild und ihre Wirkung in alltäglichen Wohnräumen, in denen nützliche Technologie und künstlerische Inspiration auf natürliche Weise nebeneinander bestehen können. Dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Artestar, einer globalen Lizenzagentur und Kreativberatung, die weltbekannte bildende Künstler, Nachlässe und Stiftungen vertritt. Artestar konzipiert und entwickelt einige der weltweit ikonischsten Markenpartnerschaften in einer Vielzahl von Kategorien und geografischen Regionen und bewahrt und wertet dabei das einzigartige Vermächtnis jedes einzelnen Künstlers auf. Durch strategische Planung und durchdachte Kuration fördert Artestar kreative Kooperationen, um Kunst für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter artestar.com . Informationen zu Aurzen Aurzen ist ein weltweiter Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie. Durch die Kombination von modernster Optiktechnik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design bietet Aurzen Produkte, die in jedem Raum ein Erlebnis wie auf einer großen Leinwand ermöglichen. Das Unternehmen war Vorreiter bei der Entwicklung des weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektors ZIP, und seine Designs wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, der G-Mark Award und der IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurzen.com . Informationen zu JEAN-MICHEL BASQUIAT Jean-Michel Basquiat gilt als einer der einflussreichsten Künstler seiner Generation und wird weithin als prägende Figur der Kunst des 20. Jahrhunderts angesehen. Obwohl seine Karriere weniger als ein Jahrzehnt dauerte, hat sie die zeitgenössische Kunst verändert und prägt die Kultur bis heute. Basquiats Kunst ist roh, voller Energie und äußerst originell. Mit einem furchtlosen Umgang mit Farbe und Komposition brachte er gegensätzliche Kräfte in Einklang: Kontrolle und Spontaneität, Bedrohlichkeit und Humor, urbane Rauheit und ursprünglichen Ausdruck. Sein Werk zeichnete sich durch eine Verschmelzung verschiedener Medien aus und umfasste Malerei, Zeichnung und Collage. Die Oberflächen seiner Leinwände wimmeln nur so von Sprache und verschlüsselten Bildwelten: Wörter, Zahlen, Symbole, Diagramme und Piktogramme verschmelzen mit Fragmenten der Populärkultur, der Geschichte und seiner persönlichen Ikonografie. Seine aus mehreren Tafeln bestehenden Konstruktionen, freiliegende Keilrahmen und dichte Überlagerungen aus Text und Bild wurden zu Markenzeichen des unnachahmlichen Stils von Jean-Michel Basquiat und machten ihn zu einem wahren Innovator, der die Grenzen zwischen bildender Kunst und Straßenkultur auflöste. © Nachlass von Jean-Michel Basquiat. Lizenziert durch Artestar, New York. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aurzen-prasentiert-unfold-the-art--ein-neues-von-basquiat-inspiriertes-kapitel-fur-mobile-projektionen-302861546.html



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