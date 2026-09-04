Berlin (ots) -
Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommen die vier Spitzenkandidaten der laut Umfragen aussichtsreichsten Parteien für ein Interview zum Nachrichtensender WELT.
Im Berliner Studio werden am Freitagmorgen ab 08:40 Uhr nacheinander Sven Schulze (CDU), Armin Willingmann (SPD), Ulrich Siegmund (AfD) und Eva von Angern (Linke) jeweils einzeln im Berliner Studio auftreten und sich den Fragen der Moderation stellen.
Der zeitliche Ablauf der Gespräche mit den Spitzenkandidaten:
- 08:40 Uhr Sven Schulze, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und CDU-Spitzenkandidat
- 09:05 Uhr: Prof. Dr. Armin Willingmann, SPD-Spitzenkandidat
- 09:30 Uhr: Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat
- 10:05 Uhr: Dr. Eva von Angern, Die Linke-Spitzenkandidatin
Live im Fernsehen und im Livestream auf WELT:de (https://www.welt.de/)
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
030 2591 77608
Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6345388
Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommen die vier Spitzenkandidaten der laut Umfragen aussichtsreichsten Parteien für ein Interview zum Nachrichtensender WELT.
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Der zeitliche Ablauf der Gespräche mit den Spitzenkandidaten:
- 08:40 Uhr Sven Schulze, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und CDU-Spitzenkandidat
- 09:05 Uhr: Prof. Dr. Armin Willingmann, SPD-Spitzenkandidat
- 09:30 Uhr: Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat
- 10:05 Uhr: Dr. Eva von Angern, Die Linke-Spitzenkandidatin
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